Vai casar? Esses são os perfumes femininos mais indicados para o dia do seu casamento

O dia do casamento é uma data muito especial e única. O que toda noiva deseja é que esse dia seja marcado na vida dela e de todos os convidados, fazendo da data um dia perfeito. E para isso, é preciso organizar muitas coisas, como decoração e principalmente o vestido. Mas para que o dia seja completo, também é indispensável pensar no perfume que você vai utilizar, para que todas as vezes que esse aroma vir à tona, esse dia volte na lembrança.

Veja a seguir os perfumes perfeito para você utilizar no dia do seu casamento de acordo com o site ‘Noivas Online’.

Le Parfum - Elie Saab

Essa é uma fragrância Âmbar Floral lançada em 2011. Seu aroma exala feminilidade e alegria, sendo perfeito para o dia do seu casamento.

A nota de topo é Flor de Laranjeira Africana. A nota de coração é Jasmim e as notas de fundo são Mel branco, Patchouli/Oriza, Rosa e Cedro da Virgínia.

Noa - Cacharel

A fragrância Noa, da marca Cacharel transmite suavidade e delicadeza, ideal para você que vai se casar em uma cerimônia mais simples e intimista.

As notas de topo são Almíscar Branco, Peônia, Frésia, Notas Verdes, Pêssego e Ameixa. As notas de coração são Lírio, Lírio-do-Vale, Grama verde, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa e as notas de fundo são Café, Baunilha, Coentro, Sândalo, Incenso, Fava Tonka e Cedro.

Elysée - O Boticário

Se você não abre mão de um bom perfume nacional, esse é o mais indicado para o seu casamento.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Sorvete. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Âmbar, Íris, Fava Tonka, Benjoim e Baunilha.

Signorina - Salvatore Ferragamo

Para mulheres de personalidade e com elegância natural.

As notas de topo são Groselha Vermelha e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Panacotta, Almíscar e Patchouli/Oriza.

Chloé Absolu de Parfum

Com um aroma mais intenso, é ideal para chamar a atenção não somente pelo visual, mas também pelo aroma. A nota de topo é Rosa Damascena. As notas de coração são Rosa de Grasse e Patchouli/Oriza e a nota de fundo é Baunilha.

