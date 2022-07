Ser engraçado online torna você mais atraente?

Dizem que, uma das melhores técnicas do flerte é o humor, seja ele presencial ou no ambiente virtual. E principalmente nesse segundo caso a ideia de flertar parece até um pouco mais difícil, afinal, é preciso chamar atenção também com o que você está conversando com a pessoa, pois até então as imagens podem enganar. Mas você sabe o motivo do humor chamar a atenção das pessoas?

Segundo o site Psychology Today (texto em inglês), as pessoas costumam gostar de estar na companhia de pessoas alegres. Além disso, pesquisas mostram que o humor pode ser um indicador de inteligência entre os homens, e isso os torna mais atraentes.

LEIA TAMBÉM: ‘Ele não é o que parece’, afirma mulher sobre o namorado da melhor amiga

O pesquisador Jeffrey Hall estudou até que ponto o humor está relacionado à inteligência. Em uma das pesquisas, os participantes permitiram que Jeffrey baixasse as informações dos perfis dos seus Facebook, como fotos recentes, informações do campo ‘sobre’ e as postagens recentes na linha do tempo. Os participantes também responderam um questionaram que avaliou o seu humor, com características como “eu conto piadas regularmente quando estou em grupos” ou “as pessoas geralmente riem quando eu conto piadas ou histórias engraçadas”.

Para a surpresa, após os estudos e checagem de resultados com ‘avaliadores’, a pesquisa mostrou que a produção de humor no ambiente online está relacionado à ser extrovertido e à amabilidade, contudo, não está relacionada à inteligência, logo não podem ser convertido em pessoas mais atraentes.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essa é a posição preferida das mulheres brasileiras, segundo pesquisa

⋅ Relacionamento: 4 atitudes tóxicas do seu parceiro que você JAMAIS deve aceitar

⋅ 5 destruidores de relacionamento mais esquecidos pelos casais