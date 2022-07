Relacionamento: 3 dicas essenciais para se ter uma relação saudável com o parceiro (Reprodução/Amazon Prime Video)

As fases de um relacionamento podem ser divididas em diversos pontos, tanto os positivos quanto os negativos. De fato, o objetivo dos envolvidos na relação é sempre conduzir o compromisso para o modelo saudável, embora isso nem sempre aconteça.

É completamente comum que ocorram diferenças e desentendimentos em uma relação amorosa, pois ambos possuem vidas, pensamentos e cabeças diferentes, ainda que se pareçam em muito. O que vai definir a continuidade do compromisso ou não, é a forma como os envolvidos lidam com as adversidades.

De acordo com o portal da Universidade de Amherst, pessoas dentro de um relacionamento saudável são completamente mais felizes e menos estressadas no dia a dia. Embora você ou seu parceiro acredita estar longe disso, há alguns caminhos básicos para colocar o compromisso no modelo saudável novamente.

1 – Mantenha suas expectativas realistas

Para início, é importante entender não ser possível tornar o parceiro a pessoa que você deseja ver. Relações saudáveis significam aceitar a pessoa da forma como ela é, ao invés de tentar alterá-la.

Mudar ou ser mudado por alguém, somente para atender expectativas, pode acabar entrando para um cenário tóxico e problemático. Ao invés de alterar uma pessoa, os envolvidos podem buscar níveis maiores de maturidade em que isso afete suas individualidades.

2 – Converse com ele

Dica simples: apenas converse.

Tirar um tempo de qualidade para realmente estar lá – de corpo e mente –, escutar seu parceiro sem interrompê-lo e procurar entender sua perspectiva são pontos essenciais.

Você também pode fazer perguntas com interesse genuíno na resposta e compartilhar da mesma sintonia de troca.

3 – Seja flexível

É normal que cenários de mudanças provoquem insegurança a incertezas. Contudo, os relacionamentos saudáveis requerem, muitas vezes, algumas alterações para alcançar o crescimento e maturidade. Isso tudo irá depender do grau de confiança e respeito gerado pelos envolvidos.