Os signos que escolhem esquecer o rancor

A mágoa e o rancor não são coisas fáceis de carregar, mas alguns signos do zodíaco possuem ainda mais facilidade em deixa-las partirem e escolhem tirá-las da sua mente, coração e recordações.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano pode ter péssimas reações quando é decepcionado e descobre o poder do rancor. No entanto, quando passa a conhecer algo de perto, ele também se torna mais forte e sabe que pode superar isso. Por vezes, esquece algumas consequências e evita fazer reflexões mais profundas e maduras sobre o assunto; é mais valioso seguir em frente e deixar essa dor no passado.

Leão

O leonino terá o ego profundamente ferido por uma situação que pesa em seu coração e o faz se sentir desvalorizado. No entanto, ele logo relembra sua capacidade de comandar a própria vida e se levantar, deixando aquilo que o afetou cair no esquecimento para que não o defina de forma alguma. O perdão nem sempre está em sua lista, mas ele certamente prefere cancelar as mágoas do passado.

Veja mais: Os signos do zodíaco mais abalados pelo ghosting

Libra

O libriano não é de guardar tantos detalhes, principalmente quando se trata de rancor e mágoas. Este signo sabe que cada um carrega seus fardos e culpas, por isso prefere deixar sua bagagem mais leve. Não é falsidade e nem hipocrisia; ele apenas prefere encontrar o equilíbrio, pois sabe que também pode estar do outro lado um dia.

Sagitário

O sagitariano pode não ser nada bonzinho quando alguém desperta seu rancor, mas ele logo esquece e busca o sentido em outras coisas. Este signo tem facilidade para seguir em frente e encontrar perspectivas mais amplas das situações, mesmo que elas o machuquem e pesem por um tempo. A confiança de que tudo é passageiro e irá melhorar também o acompanha nessa trajetória de esquecer o que ruim e abrir espaço para o que nutre positivamente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!