LOUD faz jogo pegado contra a OpTiC Gaming no VALORANT Masters Copenhagen

Na tarde desta terça-feira, 12 de julho, a LOUD jogou pela sobrevivência no VALORANT Masters Copenhagen. Após perder a partida de estreia para a KRÜ, a equipe brasileira caiu para a chave inferior do grupo e passa a jogar pela sobrevivência na competição.

Em sua primeira partida de tudo ou nada, a LOUD encarou a OpTiC Gaming em um confronto de tirar o fôlego, definido somente no último mapa do dia. Confira mapa a mapa o que rolou.

Mapa 1 - Ascent

O primeiro mapa do dia foi escolhido pela equipe da LOUD, que levou um susto logo nas rodadas iniciais quando viu os adversários abrirem uma ligeira vantagem no placar.

Após conquistarem uma boa sequência de rounds, a OpTiC viu a LOUD encostar no placar e passar a frente graças a boas jogadas realizadas em grupo pelos jogadores.

Com a confiança restaurada, a equipe brasileira conseguiu fechar o primeiro mapa da tarde em 13 a 8, abrindo a série melhor de 3 partidas em 1 a 0.

Mapa 2 - Fracture

O segundo mapa do dia foi escolhido pela OpTiC Gaming, que mostrou os motivos de ter optado pela escolha de Fracture.

Nos rounds iniciais as equipes permaneceram lado a lado conquistando pontos importantes para colaborar com a economia da equipe. No entanto, a partir do oitavo round a LOUD viu a OpTiC disparar no placar e ficar a 1 ponto de fechar o mapa e empatar a série.

Apesar disso, os brasileiros ainda conseguiram avançar no placar, mas não o suficiente para recuperar a partida, que terminou em 13 a 8 para a OpTiC.

Mapa 3 - Split

No mapa de desempate as duas equipes entraram para o tudo ou nada. Quem perder estará eliminado da competição. A exemplo dos mapas anteriores, os rounds iniciais foram pegados e as duas equipes ficaram equiparadas no placar.

Em determinado momento, a LOUD conseguiu abrir uma vantagem de 4 pontos, que foi reduzida a 2 com boas jogadas realizadas pela OpTiC.

No entanto, após a troca de lados, a LOUD mostrou domínio do mapa e conseguiu abrir novamente uma boa vantagem no placar, fazendo os adversários correrem atrás do prejuízo.

Apesar da tensão, a OpTiC conseguiu encostar ainda mais no placar e deixou tudo igual em 11 a 11. A partir dai a LOUD não conseguiu voltar para partida e viu os adversários fecharem o terceiro mapa em 14 a 12.

Com o resultado, a LOUD foi eliminada do VALORANT Masters de Copenhagen.

