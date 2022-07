Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 12 a 17 de julho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 12 a 17 de julho de 2022:

Áries

Cuidado com ser individualista e egoísta com quem ama. É melhor agir com sinceridade e coração para saber apoiar verdadeiramente.

Touro

O amor pode ser muito lindo quando também é tranquilo. Evolua e amadureça. Cuidado com triângulos amorosos.

Gêmeos

Problemas e queixas devem dar lugar a mudanças positivas. Um afastamento é resolvido e a ligação positiva é retomada.

Câncer

A comunicação irá melhorar e pode ter afastamentos de alguém do passado. Assuntos de pagamentos e burocracias entre o casal.

Leão

A sensibilidade aumenta e é importante expressar o que sente. Casais se aproximam quando dividem sentimentos e emoções.

Virgem

A mudança precisa ser feita para deixar de repetir círculos ruins. Saiba seguir em frente. Preocupações do trabalho deixam o relacionamento em segundo plano.

Libra

Um bloqueio ficará no passado. Mudanças importantes. A vida amorosa e paixão voltam a ser ativadas com a intimidade.

Escorpião

Deixe no passado o que não serve mais. Impulso para seguir em frente. Uma necessidade de apoiar e ajudar surgirá.

Sagitário

O apoio renasce os sentimentos. Um novo caminho e emoções. Casais dão passos importantes de forma unida e apaixonada.

Capricórnio

Uma situação difícil pode precisar ser enfrentada. Decisões importantes. A vitória virá e a mudança será milagrosa.

Aquário

Mudanças importantes. Conversas e assuntos pendentes que são resolvidos. Um movimento diferente ou afastamento.

Peixes

Oportunidades e avanços para o futuro. Conversa que pede sinceridade. Um erro é reconhecido e existirá transformações.