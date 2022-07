Como cada signo deve se preparar para a maior Superlua de 2022

O dia para ver a maior Superlua de 2022 está chegando! Em 13 de julho será possível ver a Lua muito maior e mais brilhante a partir de 19h30.

O espetáculo pode ser visto no céu, mas também será sentido por cada signo do zodíaco de forma intensa.

Confira como se preparar para esta energia poderosa:

Áries

Tenha tempo para avaliar os pontos positivos e negativos de algumas situações, especialmente no trabalho.

Touro

Explore suas emoções e pensamentos visando sair da caixa; é preciso cortar algumas correntes que o prendem.

Gêmeos

Não tema iniciar trabalhos internos sobre mágoa e rancor para curar; busque ajuda, pois isso pode ser um grande passo.

Câncer

Cultive sua coragem de colocar limites e enfrentar finalizações necessárias; dizer não é importante.

Leão

Saiba olhar para si e cuidar-se melhor; construa caminhos e seu tempo para que você se nutra da melhor maneira.

Virgem

Não tema olhar para o passado e usar a reflexão para começar a cura; sua inteligência emocional o impulsa a entender novos caminhos e possibilidades com liberdade.

Libra

Perdoe-se e deixe morrer para poder renascer; é preciso lembrar que todos cometem erros e tem a chance de seguir em novas conquistas.

Escorpião

Reflita sobre suas aprendizagens, tanto as positivas como as difíceis. Este é o primeiro passo para criar uma realidade com mais sabedoria.

Sagitário

Cuide de si e entregue carinho a si mesmo; o relacionamento mais importante é o que nutrimos com nós mesmos.

Capricórnio

Coloque no papel se necessário e não evite mais libertar-se de algumas mágoas. Depois disso, veja com clareza também todas as vezes que foi forte e venceu; recupere a confiança.

Aquário

Saiba priorizar alguns momentos reconfortantes em sua vida; é hora de recarregar as energias e viver certos sentimentos de forma mais plena.

Peixes

Comece a trabalhar sua intuição e os rituais que aumentam sua confiança; experimente o otimismo, fé e poder de atração a seu favor.

