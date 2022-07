Você sabe o que é um perfume flanker? Veja a lista com os melhores masculinos importados Imagem: Pexels

Indo direto ao ponto, um perfume flanker é, basicamente, a versão ‘atualizada’ de um perfume que já existe, possuindo inclusive o mesmo nome e ganhando apenas um ‘sobrenome’ ou nome complementar, mas preservando o ‘DNA’ do perfume tradicional.

É comum uma empresa lançar um perfume ideal para o calor e lançar também uma versão alterando algumas notas, deixando o aroma mais quente, por exemplo, fazendo com que ele caia bem também em dias mais frios.

Outra coisa comum que as empresas fazem é transformar esse perfume em uma fragrância mais sensual, acrescento após o nome que já existe algo complementar como ‘Sexy’ ou ‘Intense’.

Agora que você já sabe o que é um flanker, veja a seguir alguns exemplares na prática, com uma lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Adriano Indica’ com flankers que superam os perfumes originais.

Dior Homme Intense

Essa fragrância é, sem dúvidas, uma das mais utilizadas por homens que gostam de se sentir e de se vestir com elegância. Contudo, é preciso ficar atento pois seu aroma não combina com o calor.

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver.

Prada Amber Pour Homme Intense

As notas dessa fragrâcncia são Mirra, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Baunilha, Bergamota, Ládano, Açafrão, Almíscar, Sândalo, Couro, Fava Tonka, Flor de Laranjeira, Gerânio e Vetiver.

L’Homme Ultime - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Sálvia, Gerânio e Maçã e as notas de fundo são Cedro, Vetiver e Madeira de Cashmere.

