Relacionamento: 4 atitudes tóxicas do seu parceiro que você JAMAIS deve aceitar

Por estarmos em relacionamento em que gostamos muito da pessoa, é possível ceder a diversas situações de abuso para não a desagradar. Em muitos casos, esses sinais são até mesmo imperceptíveis, pois acontecem de uma forma sutil até que seja tarde demais e você se depare com uma grande frustração.

Gostar de alguém não significa fechar os olhos para suas atitudes. Há alguns comportamentos de seu parceiro que você jamais deverá aceitar, mesmo que o ame muito. Em situações tóxicas, a melhor opção é fugir enquanto há tempo.

Preste atenção nos hábitos e não os deixem passar despercebidos, pois sua confiança e autoestima podem ser diretamente afetadas. Extraído do portal Nueva Mujer, listamos quatro atitudes tóxicas de seu parceiro que não podem ser toleradas.

Comportamentos que você nunca deve permitir de seu parceiro em um relacionamento

1 – Controlar e manipular você

Ser controlado por seu parceiro é uma das piores coisas que podem te acontecer. Impedir que você seja você mesmo pode custar sua felicidade.

Além disso, nunca ceda quando ele tentar manipulá-lo, não importa o quanto você o ama. Afinal, o amor-próprio deverá vir em primeiro lugar.

2 – Infidelidade

Quando ocorre a infidelidade, não somente na traição, mas em qualquer outra situação no relacionamento, revela uma quebra na confiança. De fato, as pessoas podem se arrepender de seus erros, mas não caia no conto do “vou mudar” sem que haja resultados, de fato.

Se valorize a fuja de pessoas infiéis, pois você merece alguém que te ame e respeite. Salvo algumas exceções, quem fez uma vez poderá não medir esforços para repetir a dose.

3 – Abuso verbal e emocional

O parceiro levantou a voz e agiu como se você fosse inútil? Alerta de sinal vermelho! É muito comum que em relacionamentos tóxicos os parceiros manipuladores façam com que você se sinta errado e envergonhado.

Embora haja tentativa de justificar, isso não está certo e você vive em um relacionamento tóxico, mesmo que não queira perceber. Essa é hora de deixar isso para traz e procurar ser feliz de verdade.

4 – Dizer-lhe o que vestir e impedir que você saia

Ter que vestir – ou deixar de vestir – algo porque o parceiro achou ruim, já é uma atitude tóxica e você não percebeu. Há uma grande diferença entre sugestões e ordens.

Impedir que você saia com amigos, ou até mesmo familiares, pode arruinar completamente sua felicidade. Nessa altura, seu parceiro já não te enxerga mais como um indivíduo que merece ser feliz, mas sim como um brinquedo em suas mãos manipuladoras.