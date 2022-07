Os signos que podem se perder no amor e confundem os outros também

Alguns signos do zodíaco podem entregar muito na conquista, mas também acabam se perdendo, o que contribui para que seus parceiros terminem confusos.

Confira os signos que se perdem no amor:

Áries

O ariano sempre inicia seus relacionamentos com muita paixão e até certa competição se achar necessário; ele quer ganhar o coração do outro de forma intensa. Esse entusiasmo é evidente, mas pode ir diminuindo com o tempo e a conquista daquilo que ele desejava. Infelizmente, alguns podem achar que os sentimentos e a consideração também ficam menores, o que machuca e torna-se ainda mais complicado quando a personalidade forte dá as caras nos momentos de crise.

Gêmeos

O geminiano é um dos signos que mais curte o período de flerte e de se aprofundar na personalidade de alguém; formar as conexões mentais e sentimentais é muito importante para ele. No entanto, este signo também pode ser instável em suas decisões e não leva a diante todas as promessas que fez com entusiasmo. É possível que os parceiros se sintam inseguros com os sentimentos e com o que podem perder devido a essa mudança de opinião constante.

Confira mais: Os signos que mantém o coração no passado silenciosamente

Leão

O leonino é um dos signos mais empenhados quando o assunto é conquistar alguém e nutrir a paixão. Eles podem dedicar tempo e afeto para se aproximar o quanto podem de uma nova conquista, criando muitas expectativas e também idealizando planos a dois. Infelizmente, a impulsividade e a energia do início se torna mais tranquila com o passar do tempo, o que chega a entediar o leonino e faz planos que antes eram importantes serem adiados.

Escorpião

O escorpiano sempre entra em relacionamentos que se desenvolvem de forma muito apaixonada. Na conquista, ele quer impressionar e age de forma intuitiva para se conectar intensamente com quem deseja. Infelizmente, as diferenças e os conflitos também são levados de forma extrema, o que causa reações que aumentam os problemas e acabam não deixando a relação amadurecer da forma que deve.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!