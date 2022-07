Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 julho de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o final de junho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 11 a 15 julho de 2022:

Áries

Semana de sorte para recomeçar em tudo relacionado ao trabalho. Lembre-se de deixar para trás as más notícias e os amigos que só o viam por interesse; aprenda com isso.

Amizade e amor não se compram. No dia 13 de julho o poder para realizar aumenta. Um novo amor do signo de Gêmeos ou Aquário está de olho em você.

Classifique o que é importante e evite pagamentos atrasados. Alguém o convida você para trabalhar ou em um novo projeto. Aprenda a ser mais discreto. Não idealize o amor, veja-o sempre como uma nova etapa. Sua cor é o amarelo.

Touro

Você terá muitas dúvidas sobre o trabalho e o ambiente de trabalho; incerteza sobre se deve ficar ou mudar de local de trabalho. Seu pensamento é muito apreensivo e você toma decisões precipitadas, então analise antes de agir.

As negativas são afastadas quando você toma atitudes. Cuidado com problemas legais ou de trânsito e tente dirigir com mais cuidado. Chega um novo amor do signo de Virgem ou Capricórnio e será muito compatível com você.

Anime-se e estude ou compreenda mais seu animo, mente e interior. Nem todos os seus amigos são leais, então tente ser mais desconfiado sobre sua vida pessoal. Sua cor é o vermelho.

Gêmeos

Haverá novas oportunidades de crescimento no local de trabalho e as boas notícias o cercam; apenas tente não falar sobre seus problemas ou realizações pessoais para não atrair inveja. Você recebe uma exigência e deve resolver o quanto antes.

Você faz mudanças no lar. Cuidado com os problemas de pele causados pelo sol. Amadureça e tenha mais responsabilidade nos relacionamentos; a compatibilidade aumenta com Áries e Libra.

Alguém pede ajuda. Cuidado ao não entregar um projeto no prazo, pois terá desentendimento. Vista-se de verde e seus dias serão melhores.

Câncer

Você se encontrará novamente e perceberá que está indo bem. Hora de reconstruir sua vida pessoal, então não hesite. Você precisa sair dessa angústia inventada por você mesmo.

Azul é a sua cor de abundância. A boa sorte está em seu caminho. Você sairá de férias. Não brigue mais com seu parceiro e lembre-se de dar espaço a ele; não exerça nenhuma pressão.

Você passa em uma prova ou supera desafio. Será uma semana de muitos novos amores e pessoas muito compatíveis. Cuide de problemas renais ou infecções. Compatibilidade maior com signos de terra, ainda mais em assuntos de negócios e novos projetos.

Leão

Você analisará uma mudança de casa ou local. Viagens. Finalize amores que são tóxicos ou negativos.

Dias para relaxar e entrar em contato com a natureza, então organize-se com seus amigos e passe bons momentos. Cuide das dores no cérebro e no pescoço; evite pensar tanto somente nos problemas.

O amor pode chegar assim como alguém especial de Peixes , Leão ou Sagitário, que vai fazer você se sentir bem. Chega dinheiro surpresa. Você saberá a notícia de uma gravidez. Sua cor é o branco e vermelho.

Virgem

Ao longo da semana você desfrutará de força suficiente para sair de todos os seus problemas de trabalho e econômicos. Sua energia pode ser prejudicada por pessoas que o invejam, então evite falar sobre seus objetivos e conquistas.

Finalização de situação negativa. No amor, não diga meias verdades ao seu parceiro, pois isso pode afetar o futuro; se já não se amam, é melhor dar um tempo, mas sempre com a verdade.

Comece a estudar. Você planeja uma viagem. Compreenda sua família e não brigue tanto por tudo o que lhe dizem; é para o seu bem. Sua cor é o laranja.

Libra

Semana para analisar uma mudança de emprego e dar mais força aos seus projetos de vida sem esperar que eles aconteçam do nada.

Nesta segunda- feira você deve assumir o controle de sua vida profissional e colher triunfos. Não se preocupe com o relacionamento amoroso, o que é seu voltará.

Planejamento de férias. Você é muito conquistador e está sempre cercado de novos amores; analise com quem você quer ficar para não se arrepender depois.

Não tente mais consertar a vida de todos e não entre em situações pessoais dos outros para não se contaminar com a energia deles ou gastar seu tempo. Suas cores da sorte são violeta e vermelho.

Escorpião

Estes são tempos para amadurecer e ver o que você quer para o seu futuro; tome ações positivas para mudar o seu presente. Sucesso.

Semana de muito trabalho e problemas com seus superiores e colegas; relaxe e não leve tão para o lado pessoal porque eles não são sua família. Tome cuidado com quedas e evite carregar coisas pesadas para não ter problemas nos pés e nos joelhos.

É melhor sair de relacionamento tóxico. Se reinvente no amor. Não seja mais tão teimoso e lembre-se que algumas perdas na verdade são livramentos.

Você compra roupas e muda seu visual. Não caia em vícios e cuide mais da saúda e alimentação. Suas cores da sorte são prata e azul.

Sagitário

Seu signo não gosta de receber ordens e dizer o que fazer com sua vida, mas é hora de refletir sobre algumas opiniões alheias. Pessoas que o amam falam sobre mudanças necessárias para ser melhor.

Semana de ter preocupações com o seu trabalho devido a mudanças e se preparar esse momento. Você se apaixona por outra pessoa; deixe sua situação sentimental clara e não engane ninguém.

Você terá uma prova ou obstáculo; comece a estudar mais e se empenhar. Suas cores são o amarelo e azul. Sua melhor compatibilidade é com Áries e Câncer, porque eles o levarão à felicidade.

Cuidado com o consumo excessivo daquilo que não faz bem e se alimente melhor. Tenha bons hábitos. Um convite ou oportunidade de trabalho.

Capricórnio

Semana de boa sorte e prosperidade. Momento de pensar em negócios e encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro. Você atrai riqueza, então aproveite seu tempo.

Na quinta -feira você terá reuniões de trabalho para mudanças muito positivas devido ao seu desempenho, apenas tente não falar sobre isso para não alimentar a inveja dos outros. Dourado e vermelho atraem boas energias.

Um amor de Câncer ou Áries voltará muito forte para sua vida; tente estar em paz com sua vida amorosa. A desconfiança e ciúme não são reais. É preciso aproveitar o amor.

Alguém pede dinheiro emprestado. Não deixe a preguiça dominar e continue com seu plano de estudar ou embarcar em um novo desafio.

Aquário

Semana de muitas possibilidades para ter sucesso, mas você não deve deixar tudo ao acaso ou cair em tentações que o desviem de seus objetivos.

Seu signo terá dias de sorte no trabalho e não deve desperdiçar. Na terça -feira você estará com muita pressa para terminar tudo o que tem pendente em seu trabalho.

Um amor do passado o procura; tente analisar isso muito bem e não sair com alguém só para não se sentir sozinho. Procure gente mais compatível.

Cuide de problemas renais ou intestinais e siga uma alimentação mais saudável. Não brigue mais com sua família; tente ouvir bons conselhos e ser maduro diante das criticas. O vermelho é sua cor da sorte.

Peixes

Será uma semana de dúvidas sobre seu trabalho. Reveja os pensamentos e não mude tanto; analise sua melhor opção e não se deixe levar pelas emoções.

Cuide dos problemas nervosos e estresse; se acalme. Reuniões e recompensas. Tenha cuidado com os problemas envolvendo um ex fique em paz; nem sempre é recomendado buscar a reconciliação.

Siga em frente na sua vida amorosa. Você faz mudanças em casa. Uma cirurgia sai bem. Não fale tanto sobre sua vida privada e lembre-se que nem todo mundo quer te ver feliz. Suas cores são amarelo e verde.

