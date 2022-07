Começou o 2º turno da fase de pontos do CBLOL 2022

O primeiro turno do segundo split do CBLOL 2022 chegou ao fim no último sábado, 9 de julho. E hoje, domingo dia 10 de julho, começam as partidas do segundo, e decisivo, turno na primeira fase da competição.

Para algumas equipes, cada jogo agora é tudo ou nada, enquanto outras seguem mais tranquilas na tabela para precisando de poucos jogos para garantir a classificação.

LOUD vs Flamengo Los Grandes

A primeira partida do dia foi o confronto direto entre duas equipes que estão lutando bravamente pela classificação. LOUD e Flamengo Los Grandes estão na briga para beliscar uma vaga na segunda fase do campeonato.

E foi a LOUD que abriu o placar em uma boa jogada pela rota do topo, mas com a informação sobre o caçador inimigo na rota do topo, o Fla conseguiu responder a eliminação e levou o primeiro dragão da partida, um dragão infernal.

As primeiras lutas foram favoráveis para a LOUD, que aproveitou a situação pra conquistar vantagem na rota do topo. No entanto, a vantagem não durou muito tempo uma vez que os jogadores do Fla conseguiram pegar a LOUD desprevenida em jogadas isoladas.

Coube a Croc, caçador da LOUD, roubar o dragão que colocaria o Fla a um dragão da alma do oceano, e acalmar os ânimos.

O jogo seguiu equiparado e com boas lutas para os dois lados, deixando a decisão para uma jogada bem iniciada ou alguém pego fora de posição.

Com um jogo intenso, o Fla conseguiu manter o ouro equiparado no placar com direito ao ponto de alma do dragão e a um roubo espetacular do Barão, mas ainda assim as lutas ficaram melhores para o lado da LOUD, que alcançou seu pico de poder.

E quando a vitória da LOUD parecia certa, o caçador do flamengo, Sting, mostrou que está com o smite calibrado e roubou novamente o Barão iniciado pelos adversários. E foi com os dois roubos e uma luta certeira em busca da alma do dragão que o Fla virou a partida e levou a vitória!

Miners vs Liberty

Começou o segundo turno para Miners e Liberty. As duas equipes, que estão no meio da tabela, têm chances claras de classificação e vieram com tudo para o stage. E o começo do jogo foi melhor pra Liberty, que saiu conquistando abates pelo mapa e impondo uma boa vantagem pra cima da Miners.

Com o mapa aberto, a Liberty só precisou administrar a vantagem para conquistar objetivos importantes da partida e aos 21 minutos de jogo ficar no ponto de alma.

A Miners conseguiu voltar pro jogo depois de uma boa luta pelo dragão que poderia ser a alma para Liberty. De forma certeira, os jogadores conseguiram eliminações importantes que também garantiram o dragão e um passe livre para o primeiro Barão da partida.

E foi luta a luta que a Miners conseguiu voltar ao jogo e emplacar uma bota luta que mudou completamente os rumos da partida e garantiu a segunda virada do dia, dessa vez pra Miners.

KaBuM! vs FURIA

A terceira partida do dia fez a Arena CBLOL pegar fogo! O confronto entre KaBuM e FURIA mexeu com os ânimos da torcida.

E a partida começou melhor para os Ninjas, que conseguiram a primeira eliminação e o primeiro dragão, mas algumas lutas colocaram a FURIA na frente e com direito a três dragões.

A partir desse momento a FURIA tomou conta da partida conquistando objetivos e eliminações para ficar a frente no placar e fechar a partida deste domingo.

Rensga vs INTZ

O quarto confronto do dia foi o embate dos desesperados. Rensga e INTZ, as duas equipes que seguem nas últimas posições da tabela, jogaram na tentativa de começar a corrida em busca de uma classificação milagrosa. Quem perder hoje, já está praticamente eliminado da próxima etapa.

O começo de jogo foi melhor para os Intrépidos, que abriram o placar de eliminações e levaram o primeiro dragão da partida. E não parou por aí! A INTZ conseguiu crescer logo no começo do jogo e conquistar uma boa vantagem no placar que só precisava ser administrada pelos jogadores para garantir a vitória.

E foi assim, embalados, que a INTZ atropelou a Rensga e quebrou a série de 8 derrotas consecutivas.

RED Canids Kalunga vs paiN Gaming

E no confronto direto pela liderança, o dia terminou com o clássico RED Canids Kalunga contra paiN Gaming. A torcida das duas equipes fizeram a Arena tremer e empurraram os times que vieram com tudo para o jogo.

Apesar de um começo seguro por parte das duas equipes, a paiN conseguiu impor seu ritmo de jogo ainda nos primeiros minutos e mostrou que veio com uma postura completamente diferente.

De fora surpreendente, a paiN atropelou a RED sem dar chances de reação. E foi eliminação atrás de eliminação que os Tradicionais conseguiram construir sua vitória e abrir o segundo turno dividindo a liderança com a própria RED e com a FURIA.