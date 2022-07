Cotonetes realmente são úteis? Essa é a maneira CORRETA de limpar os ouvidos

As hastes flexíveis, muito mais conhecidas como cotonetes, é utilizada para limpar a parte externa dos ouvidos e orelhas. Essa parte do corpo produz cerca naturalmente, a partir de detritos de pele, suor e cabelos que se aglomeram e formam uma substância amarelada. Por mais ‘nojento’ que isso pareça ser, a cera é algo positivo para o corpo o humano e sua produção faz com que bactérias e poeiras entrem no ouvido, evitando infecções.

Mas se isso é positivo para o corpo, o ideal é utilizar ou não os cotonetes? Essa é uma grande dúvida que diversos especialistas tentam responder, por isso, veja quais as formas mais corretas de limpar as suas orelhas, de acordo como site Meganotícias.

Cotonete

Mesmo sendo a forma mais comum de limpar a região, as hastes flexíveis talvez não sejam a melhor escolha, inclusive, os médicos recomendam não utilizar o objeto no seu canal auditivo pois a entrada de qualquer objeto estranho por causar lesões internas. Além disso, a cera pode ser empurrada de volta para dentro do canal, causando um bloqueio e até mesmo infecção após um tempo.

Cone de papel

Também chamado e cone chinês, essa é uma técnica vista em diversos vídeos na internet onde as pessoas utilizam uma espécie de cone para desentupir a orelha. Porém, essa também não é uma técnica indicada, pois ela envolve o uso de fogo e isso pode ser perigoso para o rosto.

A Sociedade Chilena de Otorrinolaringologia (texto em espanhol) diz que não há comprovação que a técnica promova a sucção de forma efetiva e que promova a limpeza e que, se caso você esteja com desconforto nos canais do ouvido, um médico deve ser consultado.

Qual a forma correta?

Já que as duas técnicas consideradas comuns na verdade podem ser negativas para a saúde do ouvido, qual é a forma correta? Na verdade, as orelhas possuem um próprio sistema de limpeza e que não precisa de objetos para isso. “É a única parte do corpo onde a pele cresce em uma direção, puxando cera e restos de pele para fora do canal e para o ouvido externo” , diz Dr. Boris Chernobilsky, professor de otorrinolaringologia da Escola de Medicina do Monte Sinai.

O indicado é limpar a região com um pano úmido para que o líquido saia suavemente.

