Varíola dos macacos x Covid: ator que teve as duas doenças revela qual foi pior Imagem: reprodução Meganotícias (redes sociais jmatthiasford).

O ator Matt Ford, que recentemente publicou sobre a recuperação da varíola dos macacos (Monkeypox) e que também teve coronavírus duas vezes, contou no seu TikTok como foi contrair a doença viral que está se espalhando mundialmente.

Mesmo o surto sendo algo bem forte na Europa (e com diversos casos no Brasil), Matt disse que parecia que a situação era algo bem distante, até que, em 17 de junho, um dos seus amigos o informou que havia testado positivo para a varíola e ambos haviam passado o final de semana inteiro juntos. A doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa.

Um dos sintomas da doença é o aparecimento de feridas e após a ligação do amigo, o homem imediatamente examinou o seu corpo e acabou achando algumas manchas na região pubiana. Já no dia seguinte que notou a lesão, ele começou a senti sintomas parecidos com o da gripe. “Febre, calafrios, suores noturnos, tosse, dor de garganta e linfonodos inchados” foram os sinais que ele descreveu, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol).

Os sintomas e a gravidade da doença pode varias de acordo com cada pessoa, mas para Ford, foi uma experiência dolorosa. “Era tão doloroso que algumas noites eu não conseguia dormir. A dor era incômoda e constante, com pequenos picos de dor aguda se eu me movesse na direção oposta”, disse. Quando se intensificam, essas lesões na pele se enchem de pus e causam bastante coceira.

No vídeo publicado no dia 1 desse mês, ele disse que, no começo estava tomando muitos banhos para controlar a dor e utilizando pomada, mas que o médico também havia prescrito analgésicos, mas que para ele, não adiantaram muito, “Isso é muito ruim e você não vai querer ser infectado”, desabafou em sua rede.

