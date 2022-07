Receita econômica de broa de fubá feita no liquidificador para fazer em minutos Foto - Freepik - @odumazza

Seja com café, um cházinho, suco, leite ou outra bebida, uma broa de fubá é uma receita sempre bem-vinda para consumir em qualquer hora do dia, não é mesmo? E, se você quer aprender como prepará-la, já pode garantir seu papel e caneta.

Com poucos ingredientes, além de saborosa, esta dica é super fácil de preparar e em poucos minutos, com a ajuda de um liquidificador. Vamos lá conferir?

Receita de broa de fubá

Ingredientes:

1 colher (sopa) de fermento em pó;

Queijo ou coco ralado a gosto;

1 copo de leite;

1 pitada de sal;

½ copo (americano) de óleo;

1 copo de açúcar;

3 ovos inteiros;

2 copos de fubá.

Aproveite a oportunidade e confira mais uma receita:

Modo de preparo:

Primeiro, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador;

Então, basta batê-los até obter uma consistência homogênea;

Logo após, coloque o conteúdo em uma forma previamente untada com margarina e farinha;

Por fim, leve ao forno pré-aquecido por um período entre 30 e 40 minutos.

Sirva-se!

Com informações do portal Tudo Gostoso.

Quer ficar por dentro das novidades de receitas e atualizações do nosso site? Então, não esqueça de ativar as notificações para receber as notícias em primeira mão, diretamente em seu dispositivo. Não esqueça de conferir também os conteúdos já disponíveis em nosso portal.

+ SE VOCÊ GOSTOU DESSA RECEITA, VEJA TAMBÉM: