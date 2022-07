Mulher julga amiga por se casar com homem mais velho, mas recebe uma chuva de críticas Imagem: Pexels

É comum observar casos ou até mesmo ler notícias de casais sendo julgados pela diferença de idade. Porém, recentemente, a história se inverteu e quem acabou sendo criticada foi uma mulher que falou mal do relacionamento de sua amiga pelo fato dela escolher um homem mais velho.

Em uma postagem no fórum online Mumsnet e relatado pelo Newsweek (site em inglês), a mulher que utiliza o apelido ‘Judgeygem’, que significa algo como ‘Jóia de Julgamento’ disse que estava fazendo jus ao seu nome de usuário e opinou sobre a diferença de idade no relacionamento da sua amiga.

Ela escreveu: “Minha amiga tem 30 anos e no papel tem uma vida que eu invejaria. Tem uma casa linda e muitos seguidores no Instagram, passa muito tempo nas férias, tem muito dinheiro, sempre se veste bem! Eu fui ao casamento dela no ano passado e foi lindo e claramente caro, mas eu simplesmente não conseguia esquecer o marido dela. Ela tem 30 anos e ele 45!” Judgeygem desabafou.

Ela também disse que o rapaz é bonito e que ele aparenta ser mais novo, mas ela diz que não consegue entender como a sua amiga, muito atraente, conseguiu se casar com um homem mais velho. “Por que as mulheres se enganam dessa maneira?” ela questionou ao fórum.

O desabafo acabou não saindo conforme espero e foi bem criticado, com muitas pessoas acusando ela de estar com inveja da sua amiga, mas que não queria admitir. Um usuário disse: “Todos nós seremos velhos um dia, 45 está longe de ser uma idade ruim. Ela não está se enganando porque está se casando com a pessoa que ama. Você parece muito amargo e ciumento para ser honesto, espero você encontra sua própria felicidade em breve.”

