6 perfumes femininos nacionais que ‘GRUDAM NO OSSO’

Não são apenas os perfumes importados que demostram qualidade e fixação. Na perfumaria nacional também é possível encontrar diversas fragrância que, além de possuírem um ótimo aroma, ainda fixam e projetam muito.

Confira a seguir seis fragrâncias nacionais que ‘grudam no osso’. A lista foi elaborada pela youtuber Luma Servio.

HerStory - Avon

Seu aroma lembra o importado La Vie Est Belle, da Lancôme. As notas de topo são Pimenta de Bourbon, Bergamota e Flor de Pêssego. As notas de coração são Íris, Rosa e Immortelle e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Benjoim e Vetiver.

Imensi - Eudora

As notas de topo são Framboesa, Mandarina, Pimenta Rosa e Ameixa as notas de coração são Flor de Laranjeira, Rosa-do-Deserto, Jasmim Marroquino e Flor de Íris as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Caramelo, Pralinê, Amêndoa, Almíscar, Fava Tonka e Baunilha.

Crazy Choices - O Boticário

As notas de topo são Toranja e Tangerina. As notas de coração são Rosa, Flor de Laranjeira, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

Surreal Utopia - Avon

Seu aroma lembra o clássico Good Girl, de Carolina Herrera. As notas de topo são Cassis, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa e Heliotrópio e as notas de fundo são Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

Prelude S. - Eudora

As notas de topo são Favo de Mel, Cera de Abelha e Açúcar mascavo. As notas de coração são Mel e Leite e as notas de fundo são Almíscar, Madeiras Brancas, Amêndoa e Alcaçuz.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

