5 perfumes masculinos importados que conquistam de primeira

Se você está procurando um perfume irresistível, algum deles podem ser muito eficazes. Se a ideia é conquistar alguém, os cinco perfumes a seguir são os mais indicados e, segundo youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa.

L’Homme Ideal Eau de Parfum - Guerlain

Este é um perfume Âmbar Amadeirado, que possui um aroma bombástico e adocicado. As notas de topo são Amêndoa, Especiarias, Lavanda, Bergamota, Alecrim e Tomilho. As notas de coração são Cereja, Baunilha, Incenso e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka e Sândalo.

The Most Wanted - Azzaro

Seu aroma é um Âmbar Especiado Masculino. Por possuir apenas três notas, ele aparenta ser básico, mas seu cheiro surpreende. A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Toffee a nota de fundo é Madeira de Âmbar.

Light Blue Eau Intense Pour Homme - Dolce&Gabbana

Esse é um perfume bem mais frasco, ideal para dias quentes e para ser utilizado como assinatura. Seu diferencial está no fato de que, mesmo sendo um cítrico, ele também é intenso e com ótima fixação.

As notas de topo são Toranja e Mandarina. As notas de coração são Água do Mar e Junípero ou zimbro e as notas de fundo são Almíscar e Madeira de Âmbar.

Emporio Armani Stronger With You Absolutely - Giorgio Armani

As notas de topo são Rum, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Lavanda e Davana e as notas de fundo são Castanha, Baunilha de Madagascar, Cedro e Patchouli/Oriza.

Gentleman Eau de Toilette Intense - Givenchy

As notas de topo são Cardamomo, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são Íris e Cipreste e as notas de fundo são Cumarina e Cedro.

