WhatsApp: o novo recurso que vai deixar o app de mensagens de ‘cara nova’

Como parte de uma melhoria importante, o app de mensagens WhatsApp está trabalhando na sincronização de bate-papos entre dispositivos móveis, para uma atualização futura.

A novidade foi confirmada em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android, como detalhado pelo site Wabetainfo.

As últimas notícias sobre multidispositivos foram sobre o modo complementar. A novidade permitirá que os usuários vinculem um dispositivo móvel secundário à sua conta do WhatsApp sem exigir uma conexão ativa com a Internet no dispositivo principal para enviar mensagens.

Agora, graças à nova atualização beta, foi revelado que o WhatsApp está trabalhando na sincronização do histórico de bate-papo entre dispositivos móveis.

Como informado, quando os usuários fazem login no WhatsApp a partir de um dispositivo móvel secundário, seus bate-papos são copiados com segurança para o dispositivo complementar.

Esse processo pode demorar um pouco para ser concluído, então o WhatsApp está trabalhando para adicionar uma mensagem informativa.

Ainda de acordo com as informações, ainda não sabemos quando o WhatsApp planeja lançar o novo modo complementar, pois se trata de recurso em desenvolvimento. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Em outra atualização, o app revelou que contará com a capacidade de usar chamadas flash.

Se trata de um método alternativo para fazer login no WhatsApp sem inserir manualmente um código de 6 dígitos, já que o processo é quase automático.

Graças às chamadas instantâneas, o WhatsApp ligará para o seu número de telefone e encerrará imediatamente a chamada.

Com isso, o app fará login automaticamente na sua conta. A novidade também será liberada em breve para Android.

Com informações do site Wabetainfo