Ucraniana acusada de ser uma ‘destruidora de lares’ fica cega; “Falam que foi o carma”

Sofiia Karkadym, uma ucraiana de 22 anos, que recentemente foi alvo de acusações por ser responsável por uma separação, declarou que está parcialmente cega após adquirir uma infecção ocular enquanto viajava para o Reino Unido.

Segundo o Publimetro, a mulher, que fugiu do seu país em virtude da guerra, precisou passar por uma cirurgia na Inglaterra, com uma recuperação que dura em torno de seis meses. Em virtude disso, Tony Garnett, de 29 anos, que se separou da sua esposa para viver o novo romance com a ucraniana, precisou deixar o seu trabalho para se dedicar aos cuidados da companheira.

Relembre o caso

A história envolvendo a ‘destruidora de lares’ começou quando o segurança Garnett decidiu ajudar a jovem ucraniana, convidando-a para morar com ele, a sua (ex) esposa Lorna, de 28 anos, e as duas filhas do casal.

Tanto o homem quanto a ucraniana disseram que foi amor à primeira vista, principalmente por que ambos falavam a mesma língua, já a esposa ficava sem entender a conversa. Depois do caso extraconjugal, eles decidiram ir morar na casa do pai de Tony.

“Meus pais dizem que têm vergonha e que não podem nem sair na rua. Dizem que, por minha causa, ninguém no Reino Unido vai abrigar ucranianos”, disse a Sofiia ao ‘The Sun’ na época.

“Até onde eu sei, eles destruíram o relacionamento deles muito antes de eu aparecer. Nada disso foi culpa minha. Decidi sair e Tony decidiu vir comigo”, acrescentou a ucraniana, que não aguentou duas semanas no local.

