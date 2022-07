Relacionamento: Preste atenção nestes 3 sinais de ALERTA com seu parceiro

Por mais que estar em um relacionamento pareça um “mar de rosas”, entenda que nem tudo são flores. E, se tratando de rosas, é normal que sejam carregadas de espinhos. Sabendo disso, é importante manter os pés no chão quando se trata de entrar em um compromisso.

Da mesma forma que entrar em um compromisso requer maturidade, passar por manutenções – ou até mesmo dizer adeus – a característica é necessária no mesmo nível. Em cenários em que as ‘red flags’ surgem, ou seja, os sinais de alerta, é preciso estar com os olhos bem abertos.

Ao se deparar com tais sinais, converse com seu parceiro e busque meios de resolver a situação. Extraído do portal Nueva Mujer, este artigo apresenta três sinais de alerta dentro de qualquer relacionamento amoroso. Para conferir os outros três, clique no link abaixo:

Veja mais: Relacionamento: 3 sinais de ALERTA dentro de qualquer relação amorosa

A importância de saber detectar as “bandeiras vermelhas” em um casal

Ao portal Psychology Today, a psicóloga Theresa DiDonato enfatizou que não podemos apenas pensar nas coisas que queremos enquanto estamos com um parceiro, mas também nas que não querermos.

“Quer reconheçamos esses preconceitos ou não, eles provavelmente permanecerão em nossas mentes enquanto selecionamos parceiros em potencial”, disse ela.

Compartilhado pela mesma fonte, confira as três ‘red flags’ a serem identificadas dentro de um compromisso amoroso.

1. Arrogância

A arrogância pode ser facilmente gerada através do ego. Se você está procurando por amor, deixe o egoísmo e a arrogância na porta. Da mesma forma, não esteja com uma pessoa que apresente sinais como este.

2. Casais “pegajosos”

Casais excessivamente dependentes são um “desligamento”, eles acabam afastando as pessoas. Demonstrações de afeto e romantismo devem existir, mas a sensação de dependência pode ser um fator perigoso.

3. Pouco atraente

A atração é importante quando você está em um relacionamento, então se, apesar de toda a química, você não se sente atraído pelo seu parceiro, é uma bandeira vermelha. Estar com alguém por estar não é um bom caminho a ser seguido.

Em todos os casos, é necessário haver uma reflexão e conversa com o parceiro, para que o relacionamento seja (des)construído de modo sólido e maduro. Comunicação assertiva e honestidade são dois pontos importantíssimos.