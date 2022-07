Receita econômica de creme de laranja com apenas 3 ingredientes; fácil de fazer

Receita econômica de creme de laranja com apenas 3 ingredientes Foto ilustrativa - Pinterest - maribela.ru

Sabe aqueles dias em que você quer comer algo doce, mas o dinheiro está curto? Pois então, para tais situações é possível fazer uma receita super prática e econômica de crema de laranja.

Com apenas 3 ingredientes, esta recomendação é super fácil de preparar e conta com itens que possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente encontrados em qualquer comércio.

Sem mais delongas, veja a seguir a dica do dia que é compartilhada no portal Tudo Gostoso.

Receita de creme de laranja

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de açúcar;

Suco de 3 laranjas;

1 colher de sopa de maisena.

Como preparar a receita:

Para começar, você deve colocar em uma panela todos os ingredientes e levá-la ao fogo;

Deixe a chama alta e mexa constantemente até ferver;

Quando atingir o ponto de fervura, desligue o fogo e mexa por mais 1 minuto;

Você pode consumir o seu creme ainda quente ou colocá-lo na geladeira;

Bom apetite!

