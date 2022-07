Raças de cães para você adotar sem medo

Na hora de adotar um cãozinho, não é só a fofura que deve ser levada em conta. Você também precisa pensar na questão da saúde do animal, no tanto que ele come, seu porte físico e o espaço que você tem disponível para o pet. Depois de pensar sobre isso, aí sim você pode partir para os braços do cachorro que mais te agrada.

Entre as diversas opções, existem muitos que são considerados os mais dóceis. E se é um desses que você procura, veja a lista a seguir.

Labrador Retriever

Ele pode até ser um pouco grandinho, mas o coração desse animal também combina com o seu tamanho. Eles são muito inteligentes e por conta disso são utilizados como cães de suporte emocional e também como guia para pessoas deficientes. Ideais para quem mora em casa.

LEIA TAMBÉM: As 5 raças de cães mais indicadas para apartamento

Lhasa Apso

Se você prefere cães menores, o Lhasa Apso pode ser uma boa escolha. Contudo, o que eles não têm de tamanho, eles têm de pelo, sendo preciso escová-los periodicamente para a pelagem ficar sempre bonita e confortável. São muito brincalhões e carinhosos.

Pug

Agora, caso você queira unir porte pequeno e pelo curte, o Pug é a melhor escolha. Também são muito fofos e brincalhões e a melhor companhia para idosos. São cães extremamente carinhosos, por isso eles nunca devem ser deixados só pois podem ficar deprimidos. Pode viver tranquilamente em apartamento.

Beagle

Com suas orelhas que chamam a atenção, essa é uma raça de porte médio, muito dócil e companheira. Gostam de humanos de todas as idades e também de outros animais, porém, são um pouco teimosos, necessitando assim de treinamento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Essas são as vacinas essenciais que o seu cão deve tomar