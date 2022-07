Os signos que mais ficam marcados por uma rejeição no amor

Rejeições sempre marcam, especialmente quando se trata de relacionamentos e amor. No entanto, alguns signos podem cultivar esta ferida aberta por mais tempo do que outros.

Confira quais são:

Gêmeos

Pode parecer que o geminiano supera e vira a página rápido, mas a verdade é que ele nem sempre consegue deixar de pensar em um amor que o rejeitou. Principalmente quando as explicações não ficam claras, esse signo tem a curiosidade aguçada e o ego ferido por tentar achar respostas coerentes – mesmo que isso signifique culpar a si mesmo. Segue em frente de verdade quando compreende a situação e se liberta dela para trilhar novos caminhos.

Leão

O leonino sempre será um signo que se destaca, inclusive como pretendente. Ele vive amores que se desenvolvem com intensidade e rapidez, mas marcam profundamente. Infelizmente, uma rejeição pode afetar bastante seu ego e os sentimentos são transformados em rancor. Como não gosta de ser visto para baixo, ele pode explodir e depois manter suas cicatrizes no fundo da alma para que ninguém veja esta debilidade.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer muito seguro de si e realmente valoriza seus próprios esforços e potencial. No entanto, quando é ferido por uma rejeição no amor, cultua uma mágoa que nem sempre é esclarecida; ele fica com muita coisa entalada na garganta e carrega o que não disse ou as repostas que não pediu. O orgulho pode ser mais forte e ele prefere o afastamento, mas isso não significa que ele não pensa solitariamente nesta ferida que não cicatrizou.

Aquário

Por mais que seja um dos signos que consegue se desapegar emocionalmente com certa facilidade, o aquariano não gosta de lidar com a rejeição. Ele quer ser ouvido, levado em conta e valorizado, por isso pode entrar em crises existenciais quando alguém demonstra todo o contrário. Seu orgulho também não é pequeno e ele pode tentar ocultar o incomodo que o marca. Para alguns, a maior vingança é se afastar e nunca mais se abrir para a pessoa novamente.

