Os novos detalhes preocupantes descobertos pela NASA sobre o gigante asteroide Bennu; em rota de colisão com a Terra

Depois de analisar os dados coletados pela espaçonave OSIRIS-REx da NASA em outubro de 2020 , os cientistas descobriram algo surpreendente sobre o gigante asteroide Bennu.

A espaçonave teria afundado em Bennu se não tivesse disparado seus propulsores para recuar imediatamente depois de coletar amostras.

Como detalhado pela NASA, acontece que as partículas que compõem o exterior são tão frouxamente embaladas e levemente ligadas umas às outras que, se uma pessoa pisasse em Bennu, sentiria muito pouca resistência, como se estivesse entrando em uma piscina de bolas de plástico-

Os novos detalhes reveladores descobertos pela NASA sobre o gigante asteroide Bennu

O asteroide apresentou sua primeira surpresa em dezembro de 2018, quando a espaçonave da NASA chegou a Bennu. A equipe OSIRIS-REx encontrou uma superfície repleta de pedregulhos em vez da praia lisa e arenosa que eles esperavam com base em observações de telescópios terrestres e espaciais.

Os cientistas também descobriram que Bennu estava “cuspindo” partículas de rocha no espaço.

A última dica de que Bennu não era o que parecia veio depois que a espaçonave OSIRIS-REx pegou uma amostra e transmitiu imagens impressionantes da superfície do asteroide para a Terra.

Os cientistas ficaram perplexos com a abundância de seixos espalhados, dada a delicadeza com que a espaçonave batia na superfície.

Como detalhado pela NASA, ainda mais bizarro foi que a espaçonave deixou uma grande cratera de 8 metros de largura.

Os cientistas da missão analisaram o volume de detritos visíveis nas imagens antes e depois do local da amostra, apelidado de “Nightingale”. Eles também analisaram os dados de aceleração coletados durante o pouso da espaçonave.

Esses dados revelaram que, quando o OSIRIS-REx tocou o asteroide, ele experimentou a mesma quantidade de resistência – muito pouca – que uma pessoa sentiria ao apertar o êmbolo em uma cafeteira francesa.

Como detalhado pela NASA, a equipe executou centenas de simulações de computador para deduzir a densidade e a coesão de Bennu com base em imagens de espaçonaves e informações de aceleração.

Agora, essas informações precisas sobre a superfície de Bennu podem ajudar os cientistas a interpretar melhor as observações remotas de outros asteroides, o que pode ser útil no projeto de futuras missões de asteroides e no desenvolvimento de métodos para proteger a Terra de colisões de asteroides.

Ainda de acordo com as informações, é possível que asteroides como Bennu - mal mantidos juntos pela gravidade ou força eletrostática - possam se separar na atmosfera da Terra e, portanto, representar um tipo de perigo diferente dos asteroides sólidos.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA