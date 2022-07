Photo by Caique Silva on Unsplash. unsplash

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 8 a 10 de julho de 2022

Áries

Fim de semana para se reinventar, principalmente no aspecto pessoal. Lembre-se de que você vive o seu melhor momento, pois o Sol domina o seu signo, por isso tente reservar alguns minutos para caminhar na luz do sol e recarregar suas energias positivas. Se você afastou uma pessoa importante, não a force a voltar. Esta sexta-feira será cheia de boas notícias. Cuidado com os problemas de fofocas e más intenções contra você, nem todo mundo é seu amigo. Você terá uma surpresa neste domingo que o encherá de felicidade. Não seja tão ciumento com seu parceiro, o mais importante é a confiança. Seus números da sorte são 20 e 03. Áries que é solteiro terá um caso de amor.

Touro

Muito trabalho extra se acumulará ao longo do fim de semana e você realizará tarefas pendentes de sua carreira universitária; não esqueça que deve sempre administrar seu tempo para que ele rende mais. Esta sexta-feira será um dia cheio de boas notícias e o amor será encontrado ao seu redor. Além disso, essa confiança o torna mais carismático e sensual, por isso recomendo usar cores fortes. Cuidado com problemas de saúde. Não confie tanto em seus amigos, lembre-se de que eles o invejam e, às vezes, só inventam falsidades para prejudicá-lo. Seus números da sorte são 09 e 14. Escorpião, Capricórnio e Peixes são seus signos mais compatíveis no amor.

Gêmeos

Você vai entender que a vida é passageira e que deve aproveitar o que está ao seu redor para ser feliz. Seu dia de sorte será esta sexta-feira em termos de projetos de trabalho. Serão dias de festa e você receberá um convite para fazer uma viagem em breve. Não seja tão rancoroso em sua vida amorosa, é melhor perdoar e, se você não puder mais continuar com seu parceiro, reserve um tempo para se valorizar. Seus números da sorte são 04 e 21. Tente controlar os excessos de álcool ou drogas, seu signo é vítima desse tipo de vício.

Câncer

Você continua com as comemorações do seu aniversário e serão dias maravilhosos para o seu signo do zodíaco. Um amor te procura para voltar com você; apenas tome cuidado para não falar muito sobre sua vida pessoal, assim evitará problemas de inveja. Durante esta sexta-feira será carregado de energias positivas e surpresas agradáveis. Lembre-se que neste fim de semana você é dominado por situações de boa sorte. Cuidado com fofocas ou problemas com um ex-parceiro e tente resolver essa situação e fique em paz. Seus números da sorte são 08 e 23 e usam a cor azul, que será um sinal de boa energia.

Leão

Esta sexta-feira será um dia para se convencer de que a sorte é sua, lembre-se que você entrará no seu melhor momento. Será um final de semana cheio de mudanças radicais em sua vida, pois este mês de julho é muito importante para o seu signo e provoca uma reinvenção em sua vida. Cuide da dor nas costas ou nos rins. Para seus problemas de saúde, tente beber mais líquidos e fazer exercícios, isso ajuda você a se manter mais saudável. Momento ideal para realizar limpeza dos seus ambientes. Não implore aquele amor que não está mais com você, melhor decidir conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo como Peixes, Sagitário e Áries. Sábado de festa com seus amigos. Seus números da sorte são 11 e 29, jogue na loteria e você poderá obter uma recompensa suculenta.

Virgem

A boa sorte reinará para o seu signo nesta sexta-feira e terá força para se antecipar a qualquer problema ou situação complicada. Um amor do passado está te procurando para te pedir para voltar, fechar aquele capítulo da sua vida e evitar esse tipo de relacionamento tóxico. Não se envolva em fofocas de trabalho, deixe que todos resolvam seus próprios problemas. Cuide da insônia, lembre-se que seu signo pensa muito na cama e isso lhe tira o sono; relaxe e descanse. Tenha cuidado com álcool ou alimentos muito picantes. Seus números da sorte são 23 e 10. Use mais cor branca para multiplicar sua sorte.

Libra

Fim de semana para levar todas as suas situações sentimentais com mais calma, lembre-se que seu signo é dominado pelo amor e é por isso que você sempre quer estar em um relacionamento, mas é importante que controle seus sentimentos sem se impor aos outros. Áries, Touro e Sagitário para compatibilidades. Uma pessoa de libra é muito boa em conviver e resolver situações complicadas de eventos. Cuide de doenças e vícios estomacais. Continue economizando porque você quase completou a meta que tanto deseja. Números da sorte: 03 e 70.

Escorpião

Nesta sexta você terá muita pressão de trabalho, então a recomendação é que analise tudo que vai fazer bem, lembre-se que as decisões que tomar vão mudar o seu futuro. O ponto fraco do seu signo são problemas cardíacos ou pressão alta, tente continuar com uma alimentação saudável e exercícios. Você fará algumas mudanças em sua casa ou quarto, que o ajudarão a renovar as energias. No amor, você continuará muito apaixonado, seu signo é o mais sexual do zodíaco e isso faz você procurar novos amores. Seus signos mais compatíveis são Touro, Câncer e Capricórnio e você terá um golpe de sorte neste domingo com os números 08 e 32. Não procure o amor que partiu, se não fosse por você é melhor virar a página.

Sagitário

Seu signo muda com muita facilidade e mais ainda com as pressões de trabalho que você terá nesta sexta-feira devido às mudanças de projeto que lhe serão solicitadas. Não desanime se o seu negócio ainda não funcionar. Seu signo é complicado no amor, lembre-se que você é fogo e isso o torna muito intenso, então deve ser mais calmo. Os solteiros de Sagitário experimentarão um amor fugaz e envolvente. Cuide de problemas nas costas ou no pescoço, tente não carregar coisas pesadas. Seus números da sorte são 06 e 19.

Capricórnio

Fim de semana de muito trabalho extra- Serão alguns dias de se sentir muito seguro de si mesmo e saber para onde você está indo na vida, lembre-se de que seu signo sempre busca segurança em tudo o que faz. Você se apaixona novamente e será por alguém de Áries, Libra ou Câncer, porque são seus signos mais compatíveis, então aproveite o amor, pois você está em uma fase muito feliz. Você corrige problemas de pagamentos atrasados e fica em dia, mas tenta economizar mais, isso vai te ajudar a não ter problemas financeiros novamente. Possível discussão familiar, então tente não levar tão a sério e deixe tudo fluir. Seus números da sorte são 17 e 30.

Aquário

Esta sexta-feira é o dia de sorte para o seu signo, um tempo de abundância e bem-estar na sua vida, tempo para finalizar todos os projetos atrasados. Será um fim de semana de passeios com novos amores, você é o conquistador do zodíaco e estará sempre falando de amor. Cuidado com as traições de amigos e colegas de trabalho, tente não discutir seus assuntos pessoais. Não brigue mais com seu ex-parceiro, lembre-se de que seu signo é caracterizado por ter um sorriso na vida, se esse relacionamento não funcionou mais, é melhor deixá-lo para trás e continuar com sua vida. Seus números da sorte são: 00 e 21.

Peixes

Fim de semana para analisar uma mudança de atitude, lembre-se que seu signo é o analítico do Zodíaco e sempre busca a verdade de tudo, que te faz procurar desculpas para ser feliz, então tente tirar isso da cabeça e seja positivo. Tente confiar mais na família porque eles sempre vêm atrás de você. Terá uma surpresa de um amor do passado que vai te buscar para voltar. Cuide de problemas estomacais ou intestinais. Uma possível mudança, lembre-se que são momentos de estar em casal. Seus números da sorte são 02 e 19.