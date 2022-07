Esses são os perfumes importados mais desejados pelos homens

Pegasus - Parfums de Marly

Esse é um perfume de nicho, que possui um preço considerado alto. É um Âmbar Fougére com o aroma de amêndoa se sobressaindo. Segundo o canal ‘Macho Moda’, de onde esta lista foi inspirada, Projeta e fixa muito bem e é ideal para quem gosta de perfumes mais densos.

As notas de topo são Heliotrópio, Cominho e Bergamota. aAs notas de coração são Amêndoa Amarga, Lavanda e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Âmbar.

Stronger With You Absolutely - Emporio Armani

O Absolutely é um perfume Âmbar Fougére com um aroma um pouco adocicado, mas agradável.

As notas de topo são Rum, Elemi e Bergamota. As notas de coração são Lavanda e Davana e as notas de fundo são Castanha, Baunilha de Madagascar, Cedro e Patchouli ou Oriza.

Invictus Victory - Paco Rabanne

Essa é uma nova versão de um dos perfumes mais clássicos da perfumaria importada. Possui um aroma Âmbar e as notas de topo são Pimenta Rosa e Limão. As notas de coração são Lavanda e Olíbano e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka e Âmbar.

Versace Pour Homme Dylan Blue

Possui um frasco azulado bem chamativo, assim como o seu aroma, um Aromático Fougére.

As notas de topo são Bergamota da Calábria, Notas Aquáticas, Toranja e Folha de Figo. As notas de coração são Ambroxan, Pimenta Preta, Patchouli ou Oriza, Folha de Violeta e Papiro e as notas de fundo são Incenso, Almíscar, Fava Tonka e Açafrão.

