Esses são os perfumes femininos mais delicados e ideais para quem sofre com alergia

Se você é do tipo de pessoa que gosta de perfumes mais delicados ou ainda não pode sentir um aroma um pouco mais forte que já começa a espirrar, saiba que existem fragrâncias perfeitas, que não vão te incomodar e nem incomodar quem está próximo. De acordo com a youtuber Juliara Ferreira, os perfumes a seguir são os mais indicados para mulheres que são delicadas, princesas e para quem sofre de rinite ou enxaqueca.

Anni Sweety - O Boticário

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina e Romã. As notas de coração são Rosa, Magnólia e Vitória Régia e as notas de fundo são Cana-de-Açúcar, Almíscar, Baunilha e Sândalo.

Biografia Encontros - Natura

As notas de topo são Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim. As notas de coração são Pimenta Rosa e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Âmbar e Priprioca.

Niina Secrets - Eudora

As notas de topo são Cereja, Cassis, Pera, Pistache e Mandarina. As notas de coração são Magnólia, Lavanda, Violeta, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Avelã, Coco, Sândalo, Cedro e Almíscar.

Egeo Hit

As notas de topo são Manga, Damasco, Pera, Gelo, Mandarina, Bergamota Siciliana e Limão Italiano. As notas de coração são Pêssego, Madeiras Preciosas, Magnólia, Peônia e Violeta e as notas de fundo são Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Evernyl.

English Rose

As notas de topo são Rosa, Jacinto, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Rosa Rosa, Gerânio, Magnólia e Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

