Veja 4 ótimos perfumes, um para cada estação do ano Imagem: Pexels

Verão

No verão é essencial que você utilize uma fragrância mais suave, pois os seres humanos costumam transpirar mais nessa estação, devido ao forte calor, logo, o aroma exala mais. Nesse caso, fragrâncias cítricas e florais são mais indicadas.

Um perfume importado indicado é o Live Irrésistible, de Givenchy, um floral feminino. As notas de topo são Abacaxi, Pétalas de Rosa, Tangerina e Toranja. As notas de coração são Maracujá, Pimenta e Rosa e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli/Oriza, Âmbar, Almíscar e Raíz de Orris/Lírio Florentino.

Outuno

Um pouco mais fria, essa á a estação onde as folhas começam a cair e um ventinho gelado começa a bater. Sendo assim, fragrâncias mais intensas são bem-vindas. O perfume indicado é Byzance, de Rochas, um âmbar floral.

As notas de topo são Pera, Bergamota e Nérol. As notas de coração são Heliotrópio, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Madeiras Brancas e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Esses são os melhores perfumes femininos importados de cada marca, de acordo com uma especialista

Inverno

A estação ideal para quem gosta de perfumes ‘bombásticos’ e de aromas adocicados. Tressor, da Lâncome, um âmbar floral, é a cara desse clima, pois é doce e sensual.

As notas de topo são Pêssego, Rosa, Flor de Damasco, Lilás, Abacaxi, Lírio-do-Vale e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Íris, Heliotrópio e Jasmim e as notas de fundo são Pêssego, Damasco, Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

Primavera

Com um clima considerado fresco, nessa estação pode ser utilizado perfumes florais mais ‘encorpados’, ou seja, com um aroma um pouco mais chamativo. Uma boa pedida é o floral frutado compartilhável Fusion Énigmatique, da marca brasileira In The Box.

As notas de topo são Mel, Flor de Laranjeira, Bergamota e Gerânio. As notas de coração são Patchouli/Oriza, Mimosa, Íris, Tuberosa e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Âmbar Cinzento e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 7 perfumes masculinos importados que são pouco conhecidos, mas que surpreendem