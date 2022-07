Relacionamento: 3 sinais de ALERTA dentro de qualquer relação amorosa

Estar em um compromisso amoroso nem sempre é composto de romantismo o tempo todo. Pelo contrário, há diversas situações de desconforto, renúncia, ego atingido e desentendimentos. Desta forma, surgem algumas ‘red flags’ – ou seja, sinais de alerta que necessitam ser revisitados.

Ao se deparar com tais sinais, é importante que haja uma conversa com o parceiro para ambos procurarem meios de resolver a situação. Extraído do portal Nueva Mujer, este artigo apresenta três dos diversos sinais de alerta dentro de qualquer relacionamento amoroso.

A importância de saber detectar as “bandeiras vermelhas” em um casal

Ao portal Psychology Today, a psicóloga Theresa DiDonato enfatizou que é necessário não só pensarmos nas coisas que queremos enquanto estamos com um parceiro, mas também nas que não querermos.

“Quer reconheçamos esses preconceitos ou não, eles provavelmente permanecerão em nossas mentes enquanto selecionamos parceiros em potencial”, disse ela.

Compartilhado pela mesma fonte, confira as três das diversas ‘red flags’ a serem identificadas dentro de um compromisso amoroso.

1. Uma pessoa sem ambições

Ter um parceiro sem objetivos e propósitos na vida não é nada interessante e pode ser um fator completamente incapaz de gerar atração.

2. Hostilidade

Caso seu parceiro apresente certa hostilidade, definitivamente não é um bom sinal. Um bom parceiro não é mal-humorado ou hostil na maioria das vezes. Estar com alguém hostil, dificilmente fará com que você receba o tratamento que merece.

3. Sujeira

As pessoas não querem casais descuidados com a higiene pessoal, bagunçados ou cheirando mal. É importante que o casal se preocupe em seus cuidados pessoais, pois dificilmente será fácil conviver com sujeira.

Em todos os casos, é necessário haver uma reflexão e conversa com o parceiro, para que o relacionamento seja (des)construído de modo sólido e maduro. Comunicação assertiva e honestidade são dois pontos importantíssimos.