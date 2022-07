Receita de misto quente de tapioca; com poucos ingredientes, super fácil e rápida Reprodução - YouTube - Receitinhas com amor

Quem não ama um misto quente, não é mesmo? E, se você gosta da receita tradicional, aquela que é preparada com pão de forma ou francês, com certeza vai amar esta dica que conta com a tapioca como item principal.

Visto isso, se você já tem seu bloquinho de anotações e a caneta separados, confira a seguir a lista de ingredientes que precisará e como preparar o seu misto quente. A recomendação do dia é compartilhada pelo portal Tudo Receitas.

Receita de misto quente de tapioca

Ingredientes:

1 fatia de presunto cozido ou presunto de parma;

1 fatia de queijo light;

1 colher (sopa) de iogurte grego natural;

1 pitada de sal;

1 ovo médio;

4 colheres de sopa de tapioca.

Veja também mais uma receita:

Modo de preparo:

Para começar, você deve misturar em uma tigela o ovo, a tapioca, o iogurte e o sal;

Feito isso, você deve levar a mistura ao fogo em uma frigideira untada;

Tampe e deixe cozinhar entre 1 e 2 minutos. Quando notar que já está consistente, vire o lado para repetir o processo na segunda parte;

Então, acrescente o queijo e o presunto e mantenha até o queijo derreter;

Por fim, basta consumir seu misto quente;

Se quiser, também pode colocar orégano na sua preparação.

+ VOCÊ VAI AMAR ESTAS RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS: