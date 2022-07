O que você vê primeiro revela uma parte fundamental da sua personalidade

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção deste desenho pode mostrar uma parte essencial de sua personalidade.

Segundo o portal New York Post, são apenas duas possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto da ilustração que mais te chama a atenção assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Reprodução/YouTube/@BRIGHTSIDEOFFICIAL)

O teste foi elaborado originalmente pelo Bright Side, canal do YouTube que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro a mulher

Caso você tenha visto primeiro uma mulher de cabelos escuros sentada, com as mãos no rosto, é possível que você tenha um senso de observação afiado, sempre atento aos detalhes.

Ao mesmo tempo, pode ser que você se identifique como uma pessoa mais reservada e introvertida, o que passa uma imagem de quieto e tímido para as outras pessoas ao seu redor.

Quando você está cercado por muitas pessoas, pode ser que você se canse mais rápido que o normal, tornando mais difícil para os outros te conhecer. Mesmo assim, nada disso faz com que você se sinta sozinho ou rejeitado: você realmente sabe como desfrutar de sua própria presença.

Se você viu primeiro o rosto

Já se a primeira imagem que se formou na sua mente foi a de um rosto meio distorcido, com uma mandíbula bem ampla, pode ser que você esteja mais atento ao quadro geral das coisas, sem se importar tanto assim com os detalhes.

Nesse caso, é bem possível que você se identifique como uma pessoa mais extrovertida e aberta para novas relações. Você prefere resolver seus problemas a partir de uma boa conversa.

Ações como socializar, conversar e sair com quem você conhece e se importa te dá muita energia - o oposto para quem é introvertido.

Com sua personalidade descontraída, você é reconhecido como uma pessoa amigável e acessível.

