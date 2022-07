Maquiagem: 3 truques para levantar o olhar e parecer mais jovem

Se você está cansado de ler sobre truques de maquiagem que prometem levantar o olhar, treina em casa e o resultado não é satisfatório, isso é porque você está lendo os artigos errados. A maioria do conteúdo sobre maquiagem disponível na Internet, quando se fala do assunto, não leva em consideração que os olhos de pessoas que já passaram dos 40 geralmente têm a pálpebra fixa mais para baixo, efeito dos anos. E isso é totalmente normal.

Aqui, vamos te dar três dicas que realmente vão fazer a diferença na make dos seus olhos e, embora suas pálpebras fixas estejam caindo sobre seus olhos, os produtos certos aplicados no locais certos serão seu grande trunfo.

Os truques a seguir não apenas ajudam a disfarçar o fato de as pálpebras estão sobre os cílios, mas também ajudam a aproveitar ao máximo a aparência dos olhos.

O primer será seu melhor amigo

Agora, se você costuma usar sombra, isso deve ser uma regra universal. O primer de sombra vai evitar criar vincos e impedirá que a sombra se mova muito, o que tende a acontecer quando as pálpebras móveis estão inchadas e um pouco caídas.

Altere o local do côncavo

Um dos maiores erros de quem tem as pálpebras fixas sobre as móveis é achar que o côncavo deve ser marcado no mesmo local de quem tem os olhos mais abertos. Você já deve até ter notado que, ao seguir vários tutoriais na Internet e aplicar sombra no côncavo, quando você abre o olho ela desaparece.

A maneira certa de marcar o côncavo é olhar para frente em um espelho e colocar sua sombra acima dele, onde você gostaria que seu vinco fique.

Trabalhe o tom de transição do centro do olho em uma linha reta até o canto interno da sobrancelha. Essa linha reta abrirá a metade interna do olho. Feche os olhos e aprofunde o tom de transição, criando um novo vinco.

Sombra escura nos cantos externos dos olhos

Os tons escuros nos cantos externos dos olhos criam a ilusão de profundidade e “empurrando” a pálpebra móvel para trás.

Muitas pessoas não gostam de usar uma sombra muito escura durante o dia, com medo de chamar atenção. Mas se você tem as pálpebras muito caídas, a ilusão criada com a sombra, vai “empurrar” suas pálpebras para trás fará com que você pareça mais jovem, com o olhar mais aberto e marcante.