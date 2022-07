Free Fire celebra seu 5º aniversário com direito a parceria com Justin Bieber

Free Fire anuncia parceria com Justin Bieber para o quinto aniversário do jogo (Divulgação / Free Fire - Garena)

Considerado um fenômeno no mundo dos jogos mobile, o Free Fire está prestes a completar seu quinto aniversário. Para celebrar a data em grande estilo, a Garena, empresa desenvolvedora do jogo, divulgou uma série de eventos que prometem movimentar o game durante as comemorações da data especial.

Dando início às comemorações, a Garena anunciou uma parceria com o cantor Justin Bieber. Em divulgação realizada pela própria desenvolvedora, o cantor afirmou estar animado para a parceria com o jogo: “Essa colaboração nos permitirá explorar várias dimensões nas quais podemos integrar minha música com os jogos. Estou ansioso para que todos aproveitem e curtam muito”.

Também foi confirmado pela Garena que durante as comemorações o cantor realizará uma performance in-game no Free Fire. Além desta informação, novos anúncios sobre o evento são esperados para os próximos dias.

Histórico estrelado

Lançado em 2017, o Free Fire rapidamente chamou a atenção de diversos fãs de jogos, em especial dos que gostam de jogos de ação e do estilo battle royale, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

Ao longo de seus cinco anos o Free Fire ficou conhecido pelos eventos inovadores e também por trazer grandes personalidades para dentro do jogo. Um dos primeiros artistas a ganhar um personagem dentro do game foi o DJ Alok, cujo personagem foi considerado como sendo um dos mais populares entre os jogadores.

Leia também: Campeonato de PUBG MOBILE volta ao presencial com direito a premiação milionária

Recentemente, a cantora Anitta também ganhou uma personagem própria no jogo, chamada de A Patroa. Além da personagem, a cantora participou do processo de criação de um conjunto de skins que já está disponível para os jogadores personalizarem seus personagens e armamento.

Cada um dos itens trás referências a vida e a carreira de Anitta com citações e inspirações diretas em sua música e história. Comemorando a chegada de sua personagem ao jogo, a cantora também lançou o clipe de Tropa, uma música feita conjunto com Luck Muzik e em parceria com o Free Fire.