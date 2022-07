Esses são os melhores perfumes femininos NACIONAIS de cada marca

É difícil escolher entre os melhores perfumes nacionais pois, além da qualidade, cada um se torna ideal para cada momento ou clima e muitas fragrâncias podem se tornar marcantes por estarem presentes em momentos especiais da sua vida.

Porém, se você está apenas buscando novos aromas para o seu acervo, preste atenção nos perfumes a seguir. De acordo com o canal no Youtube ‘FlaviAmor’, eles são um dos melhores de cada marca.

Frescor Ishpink - Natura

As notas de topo são Canela, Pimenta Rosa, Açafrão, Maçã, Pimenta Preta, Pera, Laranja e Pomela. As notas de coração são Rosa, Sálvia, Lírio-do-Vale, Jasmim e Pêssego e as notas de fundo são Ishpink, Madeira Guaiac, Olíbano, Sândalo, Patchouli/Oriza, Almíscar e Cedro.

La Victorie Intense - Eudora

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira, Ylang Ylang, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Marshmellow, Baunilha, Patchouli/Oriza, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol.

Far Away Beyond - Avon

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Sândalo e Almíscar.

Glamour Love Me O Boticário Feminino

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Python & Flowers - Mahogany

As notas de topo são Bergamota, Coentro e Mandarina. A nota de coração é Rosa Damascena e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Âmbar, Baunilha, Benjoim e Ládano.

Almondes pour FlaviAmor - Atelier Segall & Barutti (artesanal)

As notas do top são Amêndoas Doces. As notas do coração são Moléculas de Açúcar e Amêndoas Amargas da Turquia e as notas de fundo são Caramelo e Amêndoas Californianas.

