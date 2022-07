Essas são as vacinas essenciais que o seu cão deve tomar Imagem: Pexels

Assim como os gatos, os cães também podem sofrer com doenças específicas, algumas delas podendo ser transmitidas entre as espécies. Uma das formas de prevenir determinadas condições são as vacinas, que podem e devem ser aplicadas a partir dos primeiros meses de vida.

Contudo, antes de saber quais são as vacinas essenciais para o seu cão, é preciso verificar quais são as doenças mais comuns e suas características. Veja a seguir.

Cinomose

De acordo com o site Zoetis, a cinomose é uma das doenças mais comuns entre os cães e ataca o sistema digestivo, respiratório e o sistema nervoso central. Não existe um tratamento direto, e o ideal é apenas monitorar a situação e utilizar de medidas paliativas, pois caso sobreviva, o cão pode ficar com sequelas. A vacinação é a única forma de prevenção.

Leptospirose canina

Essa doença é causada por uma bactéria que pode ser transmitida entre cães ou ainda para o ser humano. Ela ocorre a partir do contato com a urina de rato (o principal transmissor) ou ainda de outros animais que estão infectado. A leptospirose aumenta em épocas de chuva e enchentes e possui alta letalidade. Os sintomas mais comuns são: febre, vômito; perda de apetite; urina escura/amarronzada e icterícia (pele amarelada).

Outras doenças que afetam os cães são a parvovirose, coronavirose, hepatite infecciosa, adenovirose respiratória, parainfluenza, giardíase e a raiva.

Vacinação

A vacinação é importante pois previne muitas dessas doenças. Quanto mais cedo a aplicação começar, melhor para o bem estar do animal. É ideal que, ao adotar um cão, você se certifique que todas as vacinas estão em dias. Caso seja um recém-nascido ou filhote, procure por um médico veterinário para se informar quando as aplicações das vacinas podem começar.

É possível encontrar uma série de vacinas, sendo todas elas importantes para a saúde canina. Uma delas é chamada de vacina múltipla, sendo essa a primeira vacina de todas, aplicada a partir de 6 semanas após o nascimento. Ela pode prevenir doenças como cinomose, leptospirose, parvovirose, entre outras.

Além da vacina múltipla, ainda é possível encontra a vacina que previne giardíase, a que faz a prevenção de gripe canina e por último, mas não menos importante, a vacina de prevenção de raiva, distribuída anualmente de forma gratuita em algumas regiões do Brasil.

