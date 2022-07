Relacionamento: 5 segredos para restaurar a relação com o parceiro, segundo especialista (Reprodução/Fox 2000 Pictures)

As fases ruins dentro de uma relação são mais comuns do que se imagina. Embora o romantismo, amor, respeito e carinho existam, é normal que ocorram turbulências. Tonia, Terapeuta clínica e familiar na Ralationships Australia, compartilhou dicas para auxiliar no reparo de situações como esta, após conflitos.

Empurrar a relação com a barriga pode não ser o ideal, além de tornar o que seria benefício em um fardo. Caso você sinta que não está dando mais certo e o amor foi embora, talvez o próximo passo seja seguir em frente. Entretanto, se o compromisso está balançado e ambos desejam buscar melhora no relacionamento, este artigo é para você.

1. Demonstre interesse no mundo do seu parceiro

É importante entender o que se passa com seu parceiro. Mostre-se interessado em seu dia a dia, gostos e rotina. Evitar inteirar-se sobre ele pode afastar a conexão a ser reconstruída pelos dois.

Desta forma, o futuro pode trazer complicações dentro da parceria. Questione como foi seu dia, saiba mais sobre ele e reforce o laço já construído.

2. Seja gentil no conflito

Evitar atribuir críticas constantes e culpa, além de focar apenas em suas necessidades é um caminho positivo. Ao invés de dizer “Você nunca ajuda em casa”, foque no ponto mais preciso.

Por exemplo, “A casa precisa de limpeza e eu realmente gostaria de uma ajuda”. É importante evitar afirmações como “Você nunca…” ou “Você sempre…” No início pode servir como exercício.

3. Repare as interações negativas

Embora seja apenas uma parte do problema, é importante assumir a responsabilidade. Mesmo que seja difícil assumir ter cometido um erro, o Dr. Gottman considera o “reparo” como uma das habilidades de relacionamento mais importantes.

De fato, não é possível evitar conflitos todas as vezes em que aparecerem na porta, porém há maneiras de reparar as situações complexas. As experiências podem até mesmo aprofundar a intimidade e aproximar os casais.

Dr. Gottman diz que “o conflito é uma oportunidade de aprender a amar melhor um ao outro ao longo do tempo”. A força da amizade entre o casal definirá a capacidade de reparo.

Felizes ou não, qualquer casal possui suas inúmeras tentativas de restaurar o relacionamento. Entretanto, a diferença é que pessoas angustiadas não se sentem próximas, aceitas ou seguras o suficiente, resultando em tentativas falhas.

4. Passe algum tempo a sós e faça disso uma prioridade

Será importante priorizar sua própria companhia, por algum tempo. Caso sua rotina seja agitada com filhos, trabalho e outros compromissos, encontrar algum horário específico, ainda que alguns minutinhos, pode ser uma boa opção.

Este tempo será necessário para reflexão e conexão com o que você tem acompanhado de seu parceiro.

5. Expresse afeto e deixe seu parceiro saber como você se sente em relação a ele

É certo que o corpo fala. Expressar sentimentos não se trata apenas de palavras, porém mais ainda nas atitudes. É importante alinhar suas palavras com as ações.

Beije, abrace, faça contato visual e demonstre afeto ao seu parceiro todos os dias. Jamais descarte as pequenas ações, elas dizem muito sobre seus sentimentos. Por mais que gestos simples pareçam bobos, sua intenção demonstra o quanto você se importa com a relação.