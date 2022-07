Confira uma maravilhosa receita de pudim de leite condensado super cremoso para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal ‘Frigideira com Tampa Juliana Reis’, com o tutorial completo.

Receita de pudim de leite condensado super cremoso para fazer em poucos passos; fica uma delícia

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

6 ovos

2 latas de leite condensado

2 medidas (da lata do leite condensado) de leite 600ml

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Deliciosa receita de lasanha de frango para fazer em casa facilmente

Confira também uma maravilhosa receita de lasanha de frango para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube pelo canal ‘Receitas da Cris’. Lista completa de ingredientes:

Recheio:

3 fios de óleo

1 cebola inteira

2 a 3 dentes de alho

3 tomates

1 colher de chá de colorau

pimenta do reino á gosto

1 colher de chá de sal

5 colheres de sopa de extrato de tomate

1,200kg de peito de frango

1 litro e meio de água

1 latinha de milho

cebolinha á gosto

salsinha á gosto

Massa:

700g de massa para lasanha

500g de queijo

Molho Branco:

3 colheres de sopa de margarina

2 dentes de alho

3 colheres de sopa de farinha de trigo

800 ml de leite frio

1 colher de chá de sal

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso: