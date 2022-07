Raiva humana: saiba mais sobre a condição que acometeu adolescente no DF 44 anos após último caso

Um adolescente que ainda não teve a idade confirmada, mas tem entre os 15 e 19 anos, foi diagnosticado com raiva humana, no Distrito Federal, após 44 anos que a doença não era registrada na capital.

Segundo a Secretaria de Saúde, a infecção ocorreu em 25 maio, após o menino ser arranhado por um gato. Os sintomas começaram a aparecer em 15 de junho, menos de um mês depois, e no dia 10 ele procurou por atendimento médico. O jovem está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e seu estado é grave. A letalidade da doença é de quase de 100%.

Sintomas

De acordo com o site Tua Saúde, a raiva humana afeta o sistema nervoso central (SNC) e pode levar à morte em até 7 caso não for tratada. Os sintomas costumam aparecer em 45 dias após o contato com o animal contaminado, pois até chegar ao cérebro, o vírus não apresenta nenhum sinal.

LEIA TAMBÉM: Ácaros fazem sexo na superfície do rosto humano enquanto dormimos, diz estudo

Os primeiros sintomas observáveis lembram uma gripe. São eles:

* Mal estar geral;

* Sensação de fraqueza;

* Dor de cabeça;

* Febre baixa;

* Irritabilidade.

A medida que evolui, a doença ainda pode apresentar sintomas relacionados às funções cerebrais, como ansiedade, confusão, agitação, comportamento anormal, alucinações e insônia. Nesse caso, pode ser fatal.

Como ocorre a transmissão

A transmissão da raiva acontece por contato direto, logo, é preciso que a saliva do animal ou da pessoa infectada entre em contato com a pele, olhos, nariz ou boca de outra pessoa. Sendo assim, a transmissão mais comum é a partir da mordida de um animal que possui a doença, mas também pode acontecer, em casos raros, a partir de um arranhão, e essa foi a forma de contato relatada no caso do jovem.

Prevenção

Para prevenir a infecção, é indispensável que cães e gatos que tenham completados 3 meses de idade sejam protegidos com a vacina antirrábica, que tem aplicação gratuita em alguns estados e que ocorre anualmente. Devido ao ocorrido no Distrito Federal, a região antecipou a vacina para hoje (6).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Atenção!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas que envolvam a condição citada, busque por atendimento médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

Caso tenha algum bicho de estimação, revise a sua carteira de vacinação e proteja o animal com todas as vacinas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Já ouviu falar em pílulas antirressaca?

⋅ 7 práticas para melhorar a qualidade do seu sono

⋅ Escovar os dentes logo após as refeições pode não ser a melhor decisão