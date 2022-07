Quais vacinas essenciais os gatos devem tomar?

Ter um felino em casa requer alguns cuidados, entre eles, a vacinação. Todos os gatos devem ser protegidos com uma série de vacinas, que podem protegê-los de diversas doenças. De acordo com o site Zoetis, uma das condições mais comuns que costumam acometer os gatos é a Panleucopenia felina, também conhecida como enterite infecciosa viral felina ou ainda parvovirose felina. Causada por um vírus, ela afeta principalmente os gatos. Os sintomas principais são vômitos, acompanhados de diarreia em alguns ocasiões, febre e podem deixar os felinos tristonhos.

A raiva também é outra doença que afeta os felinos, essa por sua vez podendo ser fatal. Pode ser transmitida por meio da mordida de um cão ou gato infectado, ou ainda de outros animais, como o morcego. Esse vírus pode afetar o sistema nervoso, provocando alterações, por isso a doença leva esse nome.

Além dessas, outras condições que podem afetar os gatos são rinotraqueíte, calicivirose, clamidiose e leucemia viral.

A importância da vacina

Algumas dessas doenças citadas, como a raiva, podem ser prevenidas a partir da vacinação. Elas fortalecem o sistema nervoso dos gatos desde filhote (de acordo com os meses correto para a vacinação).

Em clínicas veterinárias, é possível entender toda a tabela de vacinação de um felino. Por isso, é imprescindível que assim que a adoção ocorra, você se certifique que o animal esteja com todas as vacinas em dia. E Caso ele seja recém-nascido, procure por um veterinário para começar o programa de vacinação, com algumas delas podendo ocorrer a partir das 9 semanas de idade e com a necessidade de aplicação anual.

