Observatório da NASA revela dados inéditos de buraco negro gigante fora do comum; pegos de surpresa

H1821+643 é um quasar alimentado por um buraco negro supermassivo, localizado a cerca de 3,4 bilhões de anos-luz da Terra.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos usaram o Observatório de raios-X Chandra da NASA para determinar a rotação do buraco negro em H1821+643, tornando-o o mais massivo a ter uma medição precisa dessa propriedade fundamental.

Os astrônomos estimam que o buraco negro em crescimento ativo em H1821 + 643 contém entre cerca de três e 30 bilhões de massas solares, tornando-o um dos mais massivos conhecidos. Em contraste, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea pesa cerca de quatro milhões de sóis.

Esta imagem composta de H1821+643 contém raios-X do Chandra (azul) que foram combinados com dados de rádio e uma imagem óptica.

Os pesquisadores usaram quase uma semana de tempo de observação do Chandra, obtido há mais de duas décadas, para obter este último resultado.

Como detalhado pela NASA, o buraco negro supermassivo está localizado no ponto brilhante no centro da emissão de rádio e raios-X.

Como um buraco negro giratório arrasta o espaço com ele e permite que a matéria orbite mais perto dele do que é possível para um não giratório, os dados de raios-X podem mostrar o quão rápido o buraco negro está girando.

O espectro – ou seja, a quantidade de energia em função do comprimento de onda – de H1821 + 643 indica que o buraco negro está girando a uma taxa modesta em comparação com outros menos massivos que giram perto da velocidade da luz. Esta é a medida de rotação mais precisa para um buraco negro tão grande.

Observatório da NASA revela dados inéditos de buraco negro gigante fora do comum

A resposta para o questionamento pode estar em como esses buracos negros supermassivos crescem e evoluem. Essa rotação relativamente lenta apoia a ideia de que os buracos negros mais massivos, como H1821 + 643, sofrem a maior parte de seu crescimento pela fusão com outros buracos negros, ou pelo gás sendo puxado para dentro em direções aleatórias quando seus grandes discos são interrompidos.

Como detalhado pela NASA, ps buracos negros supermassivos que crescem dessa maneira provavelmente sofrerão grandes mudanças de rotação, inclusive sendo desacelerados ou torcidos na direção oposta.

A previsão é, portanto, que os buracos negros mais massivos devem ser observados como tendo uma faixa mais ampla de taxas de rotação do que seus parentes menos massivos.

Por outro lado, os cientistas esperam que buracos negros menos massivos acumulem a maior parte de sua massa a partir de um disco de gás girando em torno deles.

Ainda de acordo com as informações, como se espera que esses discos sejam estáveis, a matéria que entra sempre se aproxima de uma direção que fará com que os buracos negros girem mais rápido até atingirem a velocidade máxima possível, que é a velocidade da luz.

Texto com informações da NASA