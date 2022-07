O WhatsApp pode dar ao usuários ainda mais tempo para “desenviar” uma mensagem constrangedora no app em breve.

O recurso ‘excluir textos para todos’ é muito útil – mas o período é muito curto atualmente, como detalhado pelo site The Sun.

Na verdade, você atualmente tem apenas uma hora, oito minutos e 16 segundos para cancelar o envio de uma mensagem.

Cancelar o envio significa que o texto está sendo excluído do telefone de um destinatário e do seu aplicativo.

É uma boa maneira de aumentar a privacidade – ou remover um texto acidental ou embaraçoso do histórico.

O truque simples do WhatsApp que pode evitar um grande constrangimento no app

No entanto, o site WABetaInfo encontrou evidências de uma extensão de tempo para mensagens não enviadas, em uma recente atualização beta.

Com isso, o prazo pode aumentar para dois dias e 12 horas.

Segundo o site, isso está supostamente ativo para alguns usuários que estão testando a versão beta do WhatsApp.

Infelizmente, o WhatsApp não confirmou exatamente quando esse recurso chegará.

Dado que ainda está sendo desenvolvido, pode levar semanas ou até meses para ser lançado.

O cancelamento de mensagens no WhatsApp já é possível há alguns anos.

Ainda de acordo com as informações, outros aplicativos – incluindo o Instagram de propriedade da Meta – não têm limite de tempo para cancelar o envio de mensagens.

Texto com informações do site The Sun