O que você vê primeiro nesta imagem revela seus medos mais profundos

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção deste desenho pode revelar seus medos mais profundos.

Segundo o portal The Sun US, existem sete possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto da ilustração que mais te chama a atenção assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: The Minds Journal)

O teste foi elaborado originalmente pelo portal The Minds Journal, que divulga diversos testes do mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro a garota

Caso você tenha visto primeiro a garota sentada embaixo de uma árvore, é provável que seus medos são emoções reprimidas desde a sua infância. Você tem medo de assumir responsabilidades e tomar decisões.

Existem diversos eventos que podem marcar uma criança e, se não forem tratados, podem se tornar medos, vícios e padrões desconfortáveis ao longo da vida adulta.

Seu desenvolvimento emocional se baseia no relacionamento com sua mãe e, caso receba pouco afeto dela, pode projetar esses medos.

Se você viu primeiro a borboleta

Neste caso, é bem possível que seu medo mais profundo esteja relacionado à morte ou a situações de perigo.

As borboletas podem ter um significado fofo em geral, mas elas também são símbolos da transformação, de mudanças e começos - incluindo vida e morte.

Se você viu primeiro o morango

Caso sua alternativa tenha sido o morango ao centro da imagem, é provável que seus medos estejam relacionados ao amor.

O tamanho exagerado dele reflete quanto amor você tem a oferecer, mas que vem sendo reprimido por você por conta de uma certa resistência inconsciente ao amor.

Se você viu primeiro a aranha

Neste caso, é possível que você tenha medo de se sentir deslocado em um ambiente. Você está sempre atento aos detalhes, em alerta constante.

Esse medo pode estar afetando a forma como você se relaciona com as pessoas, te deixando com um comportamento apreensivo. Pode ser que você precise lidar com ansiedades e ataques de pânico.

Se você viu primeiro as árvores

Caso as árvores da lateral tenham sido o que te chamou mais atenção, é provável que você esteja vivendo um conflito interno - e seus maiores medos vem de aceitar essa divisão emocional.

Você tem medo de aceitar alguma parte sua, desenvolvendo uma identidade em torno dessa resistência e tendo dificuldade em unir todas as partes.

Se você viu primeiro o ursinho

Caso você tenha visto primeiro o urso de pelúcia, seu medo é um dos mais curiosos: você tem medo de ter medo.

É possível que você tenha passado por algum trauma no passado, algum evento em que você sentiu medo e não tinha nada para se confortar.

Se você viu primeiro o crânio

Todos os outros elementos ajudam a formar a imagem de um crânio. Se você viu primeiro ele, talvez seu maior medo esteja relacionado a autoestima.

Você luta para tomar decisões e não consegue ter muita confiança em si mesmo para fazer a coisa certa. Talvez você não tenha tido o reconhecimento necessário de seus pais, fazendo com que você sinta que não é bom o suficiente.

Outra interpretação é o medo da morte, tal qual a borboleta. Mas, neste caso especificamente, por conta de problemas mentais.

