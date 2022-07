Esses são os melhores perfumes femininos importados de cada marca, de acordo com uma especialista

Com as marcas lançando diversos perfumes anualmente, fica difícil até escolher quais são os melhores de cada uma, não é mesmo? Por isso, caso você seja uma colecionadora e deseja adquirir apenas as fragrâncias ‘tops de linha’ de cada uma, veja a lista a seguir elaborada pelo canal no Youtube ‘FlaviAmor’, com os melhores perfumes femininos importados de cada marca.

L’Interdit - Givenchy

As notas de topo são Aldeídos, Morango, Especiarias, Pêssego, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Íris, Violeta, Narciso, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino, Ylang Ylang, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar, Benjoim, Almíscar, Fava Tonka e Vetiver.

Girl of Now - Elie Saab

As notas de topo são Pistache, Pera e Mandarina. As notas de coração são Amêndoa, Flor de Laranjeira e Magnólia e as notas de fundo são Leite de amêndoas, Fava Tonka, Cashmeran e Patchouli/Oriza.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli/Oriza e Fava Tonka.

Good Girl Suprême - Carolina Herrera

As notas de topo são Frutas da Floresta e Jasmim Egípcio. As notas de coração são Fava Tonka e Tuberosa e a nota de fundo é Vetiver.

Olympea Legend Paco Rabanne

As notas de topo são Ameixa, Damasco e Sal Marinho. As notas de coração são Notas Florais e Flor de Gengibre e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Areia.

