7 perfumes masculinos importados que são pouco conhecidos, mas que surpreendem

Você é do tipo de pessoa que gosta de se sentir exclusiva e com estilos, roupas, cortes de cabelos e também aromas diferentes? Saiba que no mundo da perfumaria, é possível encontrar aromas surpreendentes, tanto no cheiro quanto na qualidade, mas que são pouco comentados, logo, não é comum de senti-los por aí.

Veja a lista a seguir elaborada pelo canal do Youtube ‘Macho Moda’ com sete dessas fragrâncias.

Black XS - Paco Rabanne

As notas de topo são Limão e Sálvia. As notas de coração são Pralinê, Canela, Tolú Bálsamo e Cardamomo Preto. As notas de fundo são Pau-Rosa, Patchouli/Oriza e Âmbar Negro.

Cuba Prestige - Cuba Paris

O perfume é inspirado em A*Men, da marca Mugler, porém com preço muito inferior. As notas de topo são Groselha Preta, Bergamota, Toranja e Limão. As notas de coração são Lavanda, Cardamomo, Jasmim e Alecrim e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Ládano, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Mercedes Benz Select Night

As notas de topo são Lavanda, Cardamomo e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Madeira Guaiac e Cedro. As notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli/Oriza.

LEIA TAMBÉM: Esses são os melhores perfumes femininos importados de cada marca, de acordo com uma especialista

Ferrari Noble Fig (Compartilhável)

As notas de topo são Folha de Figo, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Sálvia Esclaréia e Íris e as notas de fundo são Almíscar e Patchouli/Oriza.

Impact Intense - Tommy Hilfiger

As notas de topo são Maçã Vermelha, Resina de Elemi e Bergamota. As notas de coração são Castanha, Âmbar, Cardamomo e Ládano e as notas de fundo são Cedro Atlas, Cedro da Virgínia, Cedro do Texas, Akigalawood e Sândalo.

CH Kings - Carolina Herrera

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Violeta e Cardamomo. As notas de coração são Lavanda, Cacau, Abacaxi, Café e Sálvia Esclaréia e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Stronger With You Intensely - Giorgio Armani

As notas de topo são Pimenta Rosa, Junípero ou zimbro e Violeta. As notas de coração são Toffee, Canela, Lavanda e Sálvia e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar e Camurça.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

4 perfumes masculinos baratos e com ótima fixação