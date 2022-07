Telescópio Hubble da NASA capta registro único e revelador do planeta Júpiter; confira

Crédito (NASA, ESA, STScI, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team⁣)

O Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou um registro único e revelador do planeta Júpiter.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o arquivo que mostra uma visão ultravioleta fornece novos insight sobre a atmosfera do planeta distante, importante para os cientistas.

Como detalhado pela NASA, uma nova tempestade agita as regiões marcadas em vermelho, branco e azul no gigante gasoso.

O vermelho nesta imagem são partículas na atmosfera superior de Júpiter e as manchas brancas são partículas que absorvem a luz ultravioleta.

Enquanto isso, o tom azul mostra a luz ultravioleta refletida na superfície do planeta, detalhado a composição química, condições atmosféricas e propriedades elementares.

O registro impressionante foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários. Confira registro:

Maior planeta do sistema solar

Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol é de longe o maior do nosso sistema solar, com mais de duas vezes a massa de todos os outros planetas combinados.⁣⁣

O planeta é um corpo gasoso maciço, consistindo principalmente de hidrogênio e hélio, sem uma superfície interior definida.

Ainda de acordo com as informações, Juno é uma sonda espacial dedicada ao estudo do planeta Júpiter. Esta sonda faz parte do programa espacial New Frontiers da NASA. Foi lançado em 5 de agosto de 2011 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Texto com informações da NASA