Relacionamento: 3 sinais de que seu parceiro mudou e você pode voltar a confiar nele

É comum sair machucado de um relacionamento com diversos tipos de inseguranças e resistência quando se trata de retomar a vida e dar um passo a frente. Reatar um compromisso que já te fez mal pode tanto haver uma melhora quanto desandar ainda mais.

Sendo benéfico ou não, não existe a possibilidade de alguém mudar sendo forçado a isso. Cada indivíduo possui suas decisões e irá transformar seu comportamento apenas se o desejar fazer.

Ao portal La Vanguardia, os especialistas afirmaram que isso não necessariamente é ruim, mas há um limite. “Há graus e há coisas que podem ser negociadas, acordadas, ajustadas ou decididas em conjunto. Claro, sempre respeitando a individualidade ou identidade do outro. Fazer pequenos ajustes não significa perder ou negociar nossos valores”, diz a psicóloga, Gabriela Paoli.

No entanto, é necessário ser realista e separar as expectativas da realidade. Caso você sente que seu parceiro não funciona com um casal ou não é o que esperava, o jeito é fechar o ciclo em seguir em frente.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere sinais de que seu parceiro realmente mudou e está pronto para ser uma nova pessoa.

Veja mais: Relacionamento: 3 passos para a relação funcionar DE VEZ, segundo especialistas

1 – Ele se esforça diariamente para ser melhor

Ele não ficou apenas com promessas, você realmente vê sua intenção de mudar e procurar ajuda. Buscar ajuda com psicólogo ou terapeuta, por exemplo, para tratar esse problema, pode fazer com que seu parceiro tenha atitudes diferentes e mais saudáveis na relação.

O caminha certo é ele mostrar estar trabalhando duro para consertar seus erros com você e ser muito transparente sobre o que está vivenciando. Contudo, isso não significa que será perfeito.

2 – Sem mais desculpas

Nesta fase, as responsabilidades não são jogadas em suas costas. Ele entendeu que estava prejudicando o relacionamento e agora, em vez de procrastinar ou ficar na defensiva, assume a responsabilidade.

O parceiro procura não bloquear ou fugir dos problemas que tem como casal, mas faz sua parte para encontrar a melhor solução.

3 – Suas palavras andam de mãos dadas com suas ações

Acabaram-se as falsas promessas: se o parceiro diz que irá fazer algo, não medirá esforços para dar início. Ele é uma pessoa mais honesta e coerente com o que sente e quer para sua vida.

Lembre-se: Em um relacionamento, seja qual ele for, ninguém é capaz de mudar uma pessoa se ela não quiser ser transformada. Em um contexto abusivo no qual seu parceiro te culpa por tudo e o faz sentir-se mal, a melhor opção é ‘pular fora’ o mais rápido possível. Em casos como estes, procure ajuda de amigos próximos, familiares e profissionais da saúde mental.