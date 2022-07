Perfumes nacionais com ‘aroma de madame’

Para se sentir uma mulher poderosa, não basta ter postura e caprichar na roupa. Um outro ponto chave é também possuir um aroma imponente, e para isso, alguns perfumes podem se encaixar perfeitamente nesse estilo. Confira a seguir a lista elaborada pelo canal do Youtube ‘Perfumando-se’ com as melhores fragrâncias nacionais com ‘cheiro de mulher fina’.

Unique - Eudora

As notas de topo são Ameixa, Pêssego, Frutas Vermelhas e Cereja. As notas de coração são Jasmim Sambac, Lírio-do-Vale e Tagetes e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli/Oriza, Almíscar e Açúcar mascavo.

Désirèe Gold - Jequiti

As notas de topo são Ameixa, Pimenta e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Frutas Vermelhas e Lírio e as notas de fundo são Rockrose/Cistus, Patchouli/Oriza, Benjoim e Âmbar.

LEIA TAMBÉM: Perfumes com cheiro de ‘patrão’ para você utilizar diariamente

LOV | U - Avon

Esse é um perfume lançado em 2022. As notas de topo são Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Óleo de Rosa, Champanhe Rosé e Orquídea Vanda Red e as notas de fundo são Maçã do Amor, Chantilly, Madeira de Cashmere e Creme de Amêndoa.

Glam - Mahogany

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frésia, Pera e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim, Flor de Laranjeira, Rosa Turca e Noz-moscada e as notas de fundo são Avelã, Baunilha, Almíscar Branco, Almíscar, Sândalo, Flor de Íris e Cedro.

Dazzle Color Fúcsia - Hinode

A nota de topo é Notas Florais. a nota de coração é Rosa e as notas de fundo são Fava Tonka e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes nacionais que prometem ENLOQUECER os homens

⋅ Perfumes femininos baratos, mas que possuem aroma de fragrâncias caras

⋅ 5 perfumes importados lançados recentemente QUE VOCÊ PRECISA CONHECER