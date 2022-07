Os signos que mais ficam de olho se são correspondidos no amor

Alguns signos do zodíaco podem perceber qualquer sinal de falta de reciprocidade, principalmente quando o assunto é amor e relacionamentos.

Confira os signos que mais ficam de olho se são correspondidos como esperam:

Gêmeos

O geminiano não está acostumado a ser diminuído em nenhum lugar da sua vida. Ele espera ser correspondido em todas as suas relações e também dedica sua atenção para que isso aconteça. Quando sente que uma conexão não está suprindo emocionalmente e intelectualmente, é possível que ele se frustre e devolva na mesma moeda, se afastando aos poucos e passando a entregar mais energia em outros interesses.

Câncer

Por mais que seja um dos maiores corações do zodíaco e se dedique muito aos seus relacionamentos, o canceriano não aguentará injustiças por muito tempo. Quando acha que alguém não corresponde seu amor como deveria, este signo ficará sobrecarregado e frustrado, o que o leva a alimentar muitas justificativas e entrar em conflitos para obter respostas. Se as coisas não mudam, é possível que ele fique muito magoado com o problema e pense em uma maneira de começar a desapegar também.

Leão

O leonino é um dos signos do zodíaco que mais valoriza a si mesmo e tem consciência dos seus próprios esforços; isso pode ser bem forte também nos relacionamentos e amor. Como é dedicado e protetor, espera receber apoio e ser correspondido com os sentimentos que merece. Se isso não acontece, este signo pode deixar sua nobreza de lado e comprar briga para determinar uma melhoria na situação. Quem não se compromete com ele verdadeiramente, pode ir se preparando para um fim doloroso.

Virgem

O virginiano é um dos signos que mais procura dar o melhor de si em tudo o que considera importante; no amor não é diferente e seus esforços são claros. Como alguém que está sempre de olho em tudo, este signo não deixa passar despercebido a pouca reciprocidade. Ao sentir que isso afeta a sua vida, ele logo tentará colocar as cartas na mesa para lidar com a situação e ter respostas. Isso o deixa vulnerável e exposto, mas mesmo assim ele é capaz de dar segundas chances e acreditar na mudança; apenas tenha cuidado, pois ele tem seus limites bem estabelecidos.

