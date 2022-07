Maquiagem: 3 dicas para deixar a pele madura mais glow e parecer mais jovem

A pele madura naturalmente perde o viço natural. Isso é um processo totalmente normal de envelhecimento do tecido e não há nada com o que se preocupar. Mas, existem alguns truques que podem adicionar à sua pele uma hidratação adicional nessa fase da vida antes da maquiagem.

A embaixadora de maquiagem da Chanel, Kay Montano, que ao longo da vida já maquiou diversas celebridades como Julianne Moore, Anne Hathaway, Zoë Kravitz e Salma Hayek, disse “Eu trabalho com mulheres adultas, que estão na faixa dos 30, 40 e 50 anos, que eu acho que é quando as mulheres atingem seu auge”.

Segundo a profissional, em entrevista para a Vogue americana, é nessa fase que a pele deve brilhar ainda mais.

Se você se incomoda com a atual aparência de sua pele, veja essas dicas para deixar sua aparência fresca, com aparência saudável e com aparência mais jovem.

Modifique sua rotina de skincare

“A pele representa as constantes mudanças contínuas em sua vida – você vai de criança a adolescente a mulher adulta (talvez) à gravidez e depois à menopausa. Quando você é jovem, pode se dar bem com produtos que contêm pó e matificam, mas aos trinta anos, você começará a descobrir que o mesmo produto que usou nos vinte anos não funciona mais”, explicou Kay Montano.

“À medida que envelhece e passa por diferentes mudanças, você precisa modificar sua rotina de cuidados com a pele e maquiagem”, continua a profissional.

Meia-idade e perda de umidade

“Quando você está na fase de meia-idade, há menos umidade na pele e você pode ver isso. Você não pode ficar desidratada por mais tempo, então você precisa ter cuidado com a ingestão de água”.

A profissional diz que um bom conselho é aumentar temporariamente a aparência de umidade em sua pele com cuidados com a pele e maquiagem, a única maneira de aumentar a longo prazo é fazê-lo por dentro e manter uma rotina de cuidados com a pele muito boa.

“A beleza da maquiagem agora é que muitos produtos também são hidratantes”, finaliza ela.

Vitamina C é essencial

“Um sérum de vitamina C realmente ilumina a pele e descobri que simula a aparência da juventude. A vitamina C é ótima porque é um pouco pegajosa e dá à pele um pouco de brilho, o que a faz parecer mais jovem e brilhante”, disse a embaixadora da Chanel.

“Se sua pele fica muito oleosa antes da maquiagem, há uma dica antiga que recebi de Barbara Daly, que é uma das primeiras grandes maquiadoras do mundo. A forma de saber se você tem a quantidade certa de hidratante na pele é usar um lenço de papel fino, pressioná-lo na pele e retirar o excesso, o que sobra é o que sua pele precisa. Então, você tem uma pele linda para começar sua maquiagem”, finaliza ela.